Армия и оружие Во время ракетного удара ВСУ по Луганску погиб полковник ЦВО 17 апреля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + Командир войсковой части ЦВО погиб на спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время удара ВСУ по Луганску британскими ракетами погиб гвардии полковник Центрального военного округа (ЦВО) Павел Кропотов. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах. «Гвардии полковник Павел Кропотов погиб 13 апреля в Луганске в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он был командиром войсковой части 28331», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент направил официальный запрос в Министерство обороны РФ по теме. Ответ на момент публикации не поступил. Взрывы в Луганске прогремели в субботу, 13 апреля. Очевидцы сообщали, что перед взрывами были слышны звуки прилета крылатых ракет. Учитывая дальность расположения украинских позиций от города, многие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что удары были нанесены ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время удара ВСУ по Луганску британскими ракетами погиб гвардии полковник Центрального военного округа (ЦВО) Павел Кропотов. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах. «Гвардии полковник Павел Кропотов погиб 13 апреля в Луганске в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он был командиром войсковой части 28331», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент направил официальный запрос в Министерство обороны РФ по теме. Ответ на момент публикации не поступил. Взрывы в Луганске прогремели в субботу, 13 апреля. Очевидцы сообщали, что перед взрывами были слышны звуки прилета крылатых ракет. Учитывая дальность расположения украинских позиций от города, многие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что удары были нанесены ракетами Storm Shadow англо-французского производства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям