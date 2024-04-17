Курганские власти из-за паводка срочно мобилизовали медиков

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Курганские власти из-за наводнения мобилизовали дополнительных медиков Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области в связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) мобилизованы силы скорой медицинской помощи. Правительство вместе с департаментом здравоохранения региона сообщают об увеличении количества бригад скорой помощи, заступающих на суточное дежурство, и ежедневном выходе до 10 дополнительных бригад.

«Для оказания экстренной и неотложной помощи все необходимые медикаменты и медицинские изделия имеются в достаточном количестве. На каждой подстанции созданы их резервы с учетом месячной потребности», — указано в посте telegram-канала правительства «Курганская область официально».

Пациенты, которым нужна госпитализация, доставляются в больницы по утвержденным маршрутам. Их, как указано в посте, будут доставлять в медучреждения своевременно. Также организована возможность эвакуации пациентов санитарной авиацией, поскольку у каждой районная больница есть вертолетная площадка.

Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и садоводствах продолжает прибывать. Обо всем самом важном и актуальном редакция URA.RU сообщает в своей онлайн-трансляции.

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В Курганской области в связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) мобилизованы силы скорой медицинской помощи. Правительство вместе с департаментом здравоохранения региона сообщают об увеличении количества бригад скорой помощи, заступающих на суточное дежурство, и ежедневном выходе до 10 дополнительных бригад. «Для оказания экстренной и неотложной помощи все необходимые медикаменты и медицинские изделия имеются в достаточном количестве. На каждой подстанции созданы их резервы с учетом месячной потребности», — указано в посте telegram-канала правительства «Курганская область официально». Пациенты, которым нужна госпитализация, доставляются в больницы по утвержденным маршрутам. Их, как указано в посте, будут доставлять в медучреждения своевременно. Также организована возможность эвакуации пациентов санитарной авиацией, поскольку у каждой районная больница есть вертолетная площадка. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и садоводствах продолжает прибывать. Обо всем самом важном и актуальном редакция URA.RU сообщает в своей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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