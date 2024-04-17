Подносова официально стала председателем Верховного суда РФ

Ранее Ирина Подносова была заместителем Вячеслава ЛебедеваФото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/http://council.gov.ru
Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда. Об этом сообщили в верхней палате парламента.
«Подносову назначена на должность председателя Верховного суда», — сказано в сообщении Совфеда в telegram-канале. Отмечается, что ее кандидатура была утверждена на пленарном заседании. Ее представил полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев.
Ранее Подносова была заместителем главы ВС Вячеслава Лебедева. После его смерти место стало вакантным. Подносова стала единственной, кто подал документы на получение новой должности. Ее кандидатуру одобрили в профильном комитете верхней палаты парламента 9 апреля, пишет RT.
Подносова работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробности — в материале URA.RU.
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Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда. Об этом сообщили в верхней палате парламента. «Подносову назначена на должность председателя Верховного суда», — сказано в сообщении Совфеда в telegram-канале. Отмечается, что ее кандидатура была утверждена на пленарном заседании. Ее представил полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев. Ранее Подносова была заместителем главы ВС Вячеслава Лебедева. После его смерти место стало вакантным. Подносова стала единственной, кто подал документы на получение новой должности. Ее кандидатуру одобрили в профильном комитете верхней палаты парламента 9 апреля, пишет RT. Подносова работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробности — в материале URA.RU.