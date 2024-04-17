Общество Подносова официально стала председателем Верховного суда РФ 17 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Ранее Ирина Подносова была заместителем Вячеслава Лебедева Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/http://council.gov.ru Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда. Об этом сообщили в верхней палате парламента. «Подносову назначена на должность председателя Верховного суда», — сказано в сообщении Совфеда в telegram-канале . Отмечается, что ее кандидатура была утверждена на пленарном заседании. Ее представил полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев. Новость по теме Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой Ранее Подносова была заместителем главы ВС Вячеслава Лебедева. После его смерти место стало вакантным. Подносова стала единственной, кто подал документы на получение новой должности. Ее кандидатуру одобрили в профильном комитете верхней палаты парламента 9 апреля, пишет RT. Подносова работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда. Об этом сообщили в верхней палате парламента. «Подносову назначена на должность председателя Верховного суда», — сказано в сообщении Совфеда в telegram-канале. Отмечается, что ее кандидатура была утверждена на пленарном заседании. Ее представил полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев. Ранее Подносова была заместителем главы ВС Вячеслава Лебедева. После его смерти место стало вакантным. Подносова стала единственной, кто подал документы на получение новой должности. Ее кандидатуру одобрили в профильном комитете верхней палаты парламента 9 апреля, пишет RT. Подносова работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробности — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям