Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой

Коллегия судей рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда

01 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Ирина Подносова — единственный кандидат на должность председателя ВС России Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/http://council.gov.ru Единственный кандидат на должность главы Верховного суда (ВС) Ирина Подносова может возглавить ВС. Ее кандидатуру уже одобрили в Высшей квалификационной комиссии. Коллегия судей не нашла замечаний к Подносовой. URA.RU приводит главное из биографии, вероятно, нового председателя ВС современной России. Смены главы Верховного суда стала первой с 1989 года Новость по теме Скончался назначенный при Ельцине председатель Верховного суда Лебедев: биография и заслуги В феврале 2024 года скончался бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он был назначен на эту должность в 1989 году. До 2024 года глава ВС не менялся. На место председателя Верховного суда может претендовать гражданин России, отвечающий следующим требованиям: наличие высшего юридического образования (специалист или магистр, не бакалавр), полная дееспособность. Он назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России. Биография: карьера в судебной системе Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Получила юридическое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (1970-1975). Начала свою профессиональную деятельность в качестве консультанта Отдела юстиции Леноблисполкома в Ленинграде (1975-1978), затем перешла на юридическую работу в Вольский завод строительных изделий в Саратовской области (с 1978 года). Ленинградский университет она окончила в один год с президентом РФ Владимиром Путиным. Продолжила карьеру в Вольском городском торге, где занимала позиции юрисконсульта и начальника юридического отдела (с 1979 года). В 1990 году была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где через 13 лет стала председателем (с 2003 года). В 2013 году Подносова заняла должность заместителя председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2018 года исполняла обязанности председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции. 24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 312-СФ была назначена заместителем председателя Верховного Суда РФ, председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. Обладает высшим квалификационным классом судьи. У Подносовой 48-летний стаж работы в юриспруденции. В должности судьи она работает более 33 лет. К 2020 году она рассмотрела 11 737 поступивших кассационных жалоб и представлений на решения арбитражных судов. Семья Подносовой и дополнительные факты Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проверила кандидата на наличие конфликтов интересов. Как заявил председатель ВККС Николай Тимошин, супруг Подносовой — военный пенсионер. Он работает заместителем главврача по общим вопросам ФГБУ «Жемчужина». Сын трудится в адвокатском бюро «Промбизнесконсалтинг» в Санкт-Петербурге. Дела, связанные с бизнесом семьи, в ВС не рассматривались. Поэтому у ВККС нет претензий к Подносовой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственный кандидат на должность главы Верховного суда (ВС) Ирина Подносова может возглавить ВС. Ее кандидатуру уже одобрили в Высшей квалификационной комиссии. Коллегия судей не нашла замечаний к Подносовой. URA.RU приводит главное из биографии, вероятно, нового председателя ВС современной России. В феврале 2024 года скончался бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он был назначен на эту должность в 1989 году. До 2024 года глава ВС не менялся. На место председателя Верховного суда может претендовать гражданин России, отвечающий следующим требованиям: наличие высшего юридического образования (специалист или магистр, не бакалавр), полная дееспособность. Он назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России. Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Получила юридическое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (1970-1975). Начала свою профессиональную деятельность в качестве консультанта Отдела юстиции Леноблисполкома в Ленинграде (1975-1978), затем перешла на юридическую работу в Вольский завод строительных изделий в Саратовской области (с 1978 года). Ленинградский университет она окончила в один год с президентом РФ Владимиром Путиным. Продолжила карьеру в Вольском городском торге, где занимала позиции юрисконсульта и начальника юридического отдела (с 1979 года). В 1990 году была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где через 13 лет стала председателем (с 2003 года). В 2013 году Подносова заняла должность заместителя председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2018 года исполняла обязанности председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции. 24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 312-СФ была назначена заместителем председателя Верховного Суда РФ, председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. Обладает высшим квалификационным классом судьи. У Подносовой 48-летний стаж работы в юриспруденции. В должности судьи она работает более 33 лет. К 2020 году она рассмотрела 11 737 поступивших кассационных жалоб и представлений на решения арбитражных судов. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проверила кандидата на наличие конфликтов интересов. Как заявил председатель ВККС Николай Тимошин, супруг Подносовой — военный пенсионер. Он работает заместителем главврача по общим вопросам ФГБУ «Жемчужина». Сын трудится в адвокатском бюро «Промбизнесконсалтинг» в Санкт-Петербурге. Дела, связанные с бизнесом семьи, в ВС не рассматривались. Поэтому у ВККС нет претензий к Подносовой.