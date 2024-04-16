16 апреля 2024

Какие дороги отремонтируют в крупных городах ХМАО. Карта

В крупных городах ХМАО отремонтируют 13 километров дорог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги
В 2024 году отремонтируют дороги в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске Фото:

В крупных городах ХМАО в 2024 году отремонтируют порядка 13 км дорог. Запланирована реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

«Суммарно в городских агломерациях Югры будут выполнены ремонты 12,8 км дорог общего пользования местного значения. На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, а маршруты общественного транспорта изменены», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

В текущем году дорожники завершат ремонты почти 12 км дорог, обновление которых было начато ранее. Реконструкцию участка проезжей части по улице Югорской в Сургуте планируют закончить в 2025 году. О перекрытии дорог на время ремонта городские власти объявят дополнительно.

В 2024 году в ХМАО отремонтируют следующие участки внутригородских автодорог:

  • Ханты-Мансийск: от дома №6 по ул. Объездной до транспортной развязки;
  • Сургут: Нефтеюганское шоссе — от ул. Островского до Маяковского; от ул. Майской до Энгельса и окончание улицы Энергетиков; проспект Комсомольского — от ул. Югорской до Щепеткина, ул. Югорская — от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта;
  • Нижневартовск: ул. Интернациональная — от ул. Ханты-Мансийской до ул. Северной, ул. Мира — от Нефтяников до Маршала Жукова, проезд к тубдиспансеру на ул. Мира, 74Б;
  • Нефтеюганск: ул. Набережная — от ул. Сургутской до Владимира Петухова и участки по улицам Транспортной и Энергетиков.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение транспорта. Дорогу закроют из-за капитального ремонта.

Ремонт дорог в Ханты-Мансийске
Ремонт дорог в Ханты-Мансийске
Ремонт Нефтеюганского шоссе в Сургуте
Ремонт Нефтеюганского шоссе в Сургуте
Ремонт дороги от ул. Майской до Энгельса в Сургуте
Ремонт дороги от ул. Майской до Энгельса в Сургуте
Ремонт Комсомольского проспекта в Сургуте
Ремонт Комсомольского проспекта в Сургуте
Ремонт улицы Югорской в Сургуте
Ремонт улицы Югорской в Сургуте
Ремонт дорог в Нижневартовске
Ремонт дорог в Нижневартовске
Ремонт дорог в Нефтеюганске
Ремонт дорог в Нефтеюганске

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В крупных городах ХМАО в 2024 году отремонтируют порядка 13 км дорог. Запланирована реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. «Суммарно в городских агломерациях Югры будут выполнены ремонты 12,8 км дорог общего пользования местного значения. На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, а маршруты общественного транспорта изменены», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. В текущем году дорожники завершат ремонты почти 12 км дорог, обновление которых было начато ранее. Реконструкцию участка проезжей части по улице Югорской в Сургуте планируют закончить в 2025 году. О перекрытии дорог на время ремонта городские власти объявят дополнительно. В 2024 году в ХМАО отремонтируют следующие участки внутригородских автодорог: Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение транспорта. Дорогу закроют из-за капитального ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...