В крупных городах ХМАО в 2024 году отремонтируют порядка 13 км дорог. Запланирована реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.
«Суммарно в городских агломерациях Югры будут выполнены ремонты 12,8 км дорог общего пользования местного значения. На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, а маршруты общественного транспорта изменены», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
В текущем году дорожники завершат ремонты почти 12 км дорог, обновление которых было начато ранее. Реконструкцию участка проезжей части по улице Югорской в Сургуте планируют закончить в 2025 году. О перекрытии дорог на время ремонта городские власти объявят дополнительно.
В 2024 году в ХМАО отремонтируют следующие участки внутригородских автодорог:
- Ханты-Мансийск: от дома №6 по ул. Объездной до транспортной развязки;
- Сургут: Нефтеюганское шоссе — от ул. Островского до Маяковского; от ул. Майской до Энгельса и окончание улицы Энергетиков; проспект Комсомольского — от ул. Югорской до Щепеткина, ул. Югорская — от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта;
- Нижневартовск: ул. Интернациональная — от ул. Ханты-Мансийской до ул. Северной, ул. Мира — от Нефтяников до Маршала Жукова, проезд к тубдиспансеру на ул. Мира, 74Б;
- Нефтеюганск: ул. Набережная — от ул. Сургутской до Владимира Петухова и участки по улицам Транспортной и Энергетиков.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение транспорта. Дорогу закроют из-за капитального ремонта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!