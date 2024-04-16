Общество ЖКХ и Городская среда Какие дороги отремонтируют в крупных городах ХМАО. Карта В крупных городах ХМАО отремонтируют 13 километров дорог 17 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 + В 2024 году отремонтируют дороги в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В крупных городах ХМАО в 2024 году отремонтируют порядка 13 км дорог. Запланирована реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. «Суммарно в городских агломерациях Югры будут выполнены ремонты 12,8 км дорог общего пользования местного значения. На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, а маршруты общественного транспорта изменены», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. В текущем году дорожники завершат ремонты почти 12 км дорог, обновление которых было начато ранее. Реконструкцию участка проезжей части по улице Югорской в Сургуте планируют закончить в 2025 году. О перекрытии дорог на время ремонта городские власти объявят дополнительно. В 2024 году в ХМАО отремонтируют следующие участки внутригородских автодорог: Ханты-Мансийск: от дома №6 по ул. Объездной до транспортной развязки;

от дома №6 по ул. Объездной до транспортной развязки; Сургут: Нефтеюганское шоссе — от ул. Островского до Маяковского; от ул. Майской до Энгельса и окончание улицы Энергетиков; проспект Комсомольского — от ул. Югорской до Щепеткина, ул. Югорская — от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта;

Нефтеюганское шоссе — от ул. Островского до Маяковского; от ул. Майской до Энгельса и окончание улицы Энергетиков; проспект Комсомольского — от ул. Югорской до Щепеткина, ул. Югорская — от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта; Нижневартовск: ул. Интернациональная — от ул. Ханты-Мансийской до ул. Северной, ул. Мира — от Нефтяников до Маршала Жукова, проезд к тубдиспансеру на ул. Мира, 74Б;

ул. Интернациональная — от ул. Ханты-Мансийской до ул. Северной, ул. Мира — от Нефтяников до Маршала Жукова, проезд к тубдиспансеру на ул. Мира, 74Б; Нефтеюганск: ул. Набережная — от ул. Сургутской до Владимира Петухова и участки по улицам Транспортной и Энергетиков. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение транспорта. Дорогу закроют из-за капитального ремонта. Ремонт дорог в Ханты-Мансийске URA.RU Ремонт Нефтеюганского шоссе в Сургуте URA.RU Ремонт дороги от ул. Майской до Энгельса в Сургуте URA.RU Ремонт Комсомольского проспекта в Сургуте URA.RU Ремонт улицы Югорской в Сургуте URA.RU Ремонт дорог в Нижневартовске URA.RU Ремонт дорог в Нефтеюганске URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В крупных городах ХМАО в 2024 году отремонтируют порядка 13 км дорог. Запланирована реконструкция улично-дорожной сети в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. «Суммарно в городских агломерациях Югры будут выполнены ремонты 12,8 км дорог общего пользования местного значения. На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, а маршруты общественного транспорта изменены», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. В текущем году дорожники завершат ремонты почти 12 км дорог, обновление которых было начато ранее. Реконструкцию участка проезжей части по улице Югорской в Сургуте планируют закончить в 2025 году. О перекрытии дорог на время ремонта городские власти объявят дополнительно. В 2024 году в ХМАО отремонтируют следующие участки внутригородских автодорог: Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение транспорта. Дорогу закроют из-за капитального ремонта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям