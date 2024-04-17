Экс-невестка Чернецкого, задержанная за мошенничество, сменила адвоката

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Анастасия Чернецкая стала фигурантом уголовного дела после обысков в крупном БЦ
Анастасия Чернецкая стала фигурантом уголовного дела после обысков в крупном БЦ Фото:

Бывшая невестка вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасия, которую отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве, сменила адвоката. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом.

«Когда ее только задержали, то с ней работал один адвокат, а в апелляцию [в Свердловский областной суд] уже ходил другой — Геворг Степанян», — рассказал собеседник агентства. Степанян подтвердил URA.RU, что является защитником Чернецкой. От подробных комментариев по делу он отказался.

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Чернецкую задержали после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park, которые прошли 20 марта. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по этой теме не было до сих пор.

Уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны РФ. По неподтвержденной версии, которую транслирует 66.ru, в материалах дела фигурирует сумма 50 млн рублей. Инсайдер URA.RU добавил, что речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей.

Знакомые с Анастасией собеседники URA.RU, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Говорят, Чернецкая плотно работала со строительной фирмой некоего Василия П. и могла не знать всех деталей. Сейчас она находится в челябинском СИЗО-7.

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Бывшая невестка вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасия, которую отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве, сменила адвоката. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. «Когда ее только задержали, то с ней работал один адвокат, а в апелляцию [в Свердловский областной суд] уже ходил другой — Геворг Степанян», — рассказал собеседник агентства. Степанян подтвердил URA.RU, что является защитником Чернецкой. От подробных комментариев по делу он отказался. Чернецкую задержали после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park, которые прошли 20 марта. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по этой теме не было до сих пор. Уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны РФ. По неподтвержденной версии, которую транслирует 66.ru, в материалах дела фигурирует сумма 50 млн рублей. Инсайдер URA.RU добавил, что речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей. Знакомые с Анастасией собеседники URA.RU, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Говорят, Чернецкая плотно работала со строительной фирмой некоего Василия П. и могла не знать всех деталей. Сейчас она находится в челябинском СИЗО-7.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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