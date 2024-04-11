Бывшую невестку Чернецкого, задержанную за мошенничество, увезли в Челябинск

11 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Информацию о задержании бывшей невестки сам Чернецкий подтвердил Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшую невестку вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасию, которая подозревается в мошенничестве, увезли из Екатеринбурга в челябинское СИЗО-7. Информацию URA.RU подтвердил информированный источник. Чернецкая была задержана после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, в материалах дела фигурирует сумма 50 миллионов рублей, пишет 66.ru. Источник URA.RU добавил, что речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей. Новость по теме После обысков в БЦ Екатеринбурга арестовали бывшую невестку Чернецкого Под стражу Чернецкую отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга. «В СИЗО она находится до 19 мая», — уточнили URA.RU в инстанции. Обыски в Clever Park прошли утром 20 марта. Очевидцы заметили, что вооруженные люди даже вскрывали сейф на балконе. Глава управляющей компании БЦ Елена Нескашина заявляла, что такие мероприятия проводятся каждый год. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшую невестку вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасию, которая подозревается в мошенничестве, увезли из Екатеринбурга в челябинское СИЗО-7. Информацию URA.RU подтвердил информированный источник. Чернецкая была задержана после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, в материалах дела фигурирует сумма 50 миллионов рублей, пишет 66.ru. Источник URA.RU добавил, что речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей. Под стражу Чернецкую отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга. «В СИЗО она находится до 19 мая», — уточнили URA.RU в инстанции. Обыски в Clever Park прошли утром 20 марта. Очевидцы заметили, что вооруженные люди даже вскрывали сейф на балконе. Глава управляющей компании БЦ Елена Нескашина заявляла, что такие мероприятия проводятся каждый год. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было до сих пор.