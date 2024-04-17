В Кургане вода прибывает, но в 30 километрах от города уровень пошел на спад. Скрин

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Снег в городе. Курган, зима, набережная тобола
Тобол в Кургане продолжает расти Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень реки Тобол в Кургане за пару часов вырос до 906. При этом почти за 30 километров от города в селе Бараба вода пошла на спад. Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными по паводку в Курганской области.

«Уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 906. При этом, показатель в Тоболе около села Бараба достиг 395, что меньше на два сантиметра» — указано в открытых гидрологических данных со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Курганской области больше недели продолжается масштабный паводок. Уровень воды в местных реках с каждым днем растет. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Все самое важное и актуальное — в онлайн-трансляции URA.RU.

Уровень Тобола начал меняться
Уровень Тобола начал меняться

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Уровень реки Тобол в Кургане за пару часов вырос до 906. При этом почти за 30 километров от города в селе Бараба вода пошла на спад. Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными по паводку в Курганской области. «Уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 906. При этом, показатель в Тоболе около села Бараба достиг 395, что меньше на два сантиметра» — указано в открытых гидрологических данных со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В Курганской области больше недели продолжается масштабный паводок. Уровень воды в местных реках с каждым днем растет. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Все самое важное и актуальное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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