Уровень реки Тобол в Кургане за пару часов вырос до 906. При этом почти за 30 километров от города в селе Бараба вода пошла на спад. Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными по паводку в Курганской области.
«Уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 906. При этом, показатель в Тоболе около села Бараба достиг 395, что меньше на два сантиметра» — указано в открытых гидрологических данных со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В Курганской области больше недели продолжается масштабный паводок. Уровень воды в местных реках с каждым днем растет. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Все самое важное и актуальное — в онлайн-трансляции URA.RU.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Уровень реки Тобол в Кургане за пару часов вырос до 906. При этом почти за 30 километров от города в селе Бараба вода пошла на спад. Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными по паводку в Курганской области. «Уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 906. При этом, показатель в Тоболе около села Бараба достиг 395, что меньше на два сантиметра» — указано в открытых гидрологических данных со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В Курганской области больше недели продолжается масштабный паводок. Уровень воды в местных реках с каждым днем растет. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Все самое важное и актуальное — в онлайн-трансляции URA.RU.