В Кургане вода прибывает, но в 30 километрах от города уровень пошел на спад. Скрин

17 апреля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Тобол в Кургане продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень реки Тобол в Кургане за пару часов вырос до 906. При этом почти за 30 километров от города в селе Бараба вода пошла на спад. Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными по паводку в Курганской области. «Уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 906. При этом, показатель в Тоболе около села Бараба достиг 395, что меньше на два сантиметра» — указано в открытых гидрологических данных со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В Курганской области больше недели продолжается масштабный паводок. Уровень воды в местных реках с каждым днем растет. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Все самое важное и актуальное — в онлайн-трансляции URA.RU. Уровень Тобола начал меняться Сайт «Паводок 2024» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень реки Тобол в Кургане за пару часов вырос до 906. При этом почти за 30 километров от города в селе Бараба вода пошла на спад. Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными по паводку в Курганской области. «Уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 906. При этом, показатель в Тоболе около села Бараба достиг 395, что меньше на два сантиметра» — указано в открытых гидрологических данных со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В Курганской области больше недели продолжается масштабный паводок. Уровень воды в местных реках с каждым днем растет. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Все самое важное и актуальное — в онлайн-трансляции URA.RU.