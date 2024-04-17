Губернатор Шумков: гулять по главной набережной Тобола — опасно

17 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам из-за паводка Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей Кургана не гулять по набережной, так как это становится опасно. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Любителям поснимать на телефон быстрый Тобол не надо прогуливаться по дамбе и набережной. Это становится небезопасным, а кроме того, мешает сотрудникам выполнять задачи по окарауливанию и укреплению дамбы», — сообщил Шумков Он отметил, что в Кетовском округе уровень воды в Тоболе превысил 11 метров. По его словам, уже подтоплены или затоплены 100 СНТ и несколько микрорайонов. Губернатор попросил жителей домов, расположенных под дамбой и вблизи дамбы с ее внутренней стороны, спокойно подготовиться к возможной эвакуации. Также он попросил жителей подтопленных территорий с первого раза выполнять требования властей. Шумков помимо это сказал, что нужно эвакуироваться жителям сел Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от города Кургана. «Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас, чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте», — добавил губернатор. Ранее Шумков рассказывал главе МЧС Александру Куренкову, как укрепляли дамбу в Кургане. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей Кургана не гулять по набережной, так как это становится опасно. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Любителям поснимать на телефон быстрый Тобол не надо прогуливаться по дамбе и набережной. Это становится небезопасным, а кроме того, мешает сотрудникам выполнять задачи по окарауливанию и укреплению дамбы», — сообщил Шумков Он отметил, что в Кетовском округе уровень воды в Тоболе превысил 11 метров. По его словам, уже подтоплены или затоплены 100 СНТ и несколько микрорайонов. Губернатор попросил жителей домов, расположенных под дамбой и вблизи дамбы с ее внутренней стороны, спокойно подготовиться к возможной эвакуации. Также он попросил жителей подтопленных территорий с первого раза выполнять требования властей. Шумков помимо это сказал, что нужно эвакуироваться жителям сел Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от города Кургана. «Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас, чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте», — добавил губернатор. Ранее Шумков рассказывал главе МЧС Александру Куренкову, как укрепляли дамбу в Кургане. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.