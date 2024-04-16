Глава МЧС Куренков осмотрел построенную в Кургане дамбу против паводка

Министр МЧС осмотрел дамбу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадима Шумкова проверили состояние дамбы в связи с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«На надстройку дамбы ушло 500 тысяч полипропиленовых мешков, купленных на средства правительства», — рассказал министру курганский губернатор. Чтобы избежать паводка, дамбу усилили. Для этого привлекались студенты учебных заведений МЧС, государственные служащие, рабочие местных предприятий.

Министр поинтересовался, остался ли запас мешков. Губернатор подтвердил, что имеется запас в 14 тысяч единиц. В случае необходимости подвезут остатки из округов, где большая вода уже отступила.

Ранее URA.RU сообщало, что прибывший в Курган глава МЧС совершил облет на вертолете. Вместе с губернатором Курганской области он осмотрел территории, которые были подтоплены во время паводка.