Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана

Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, атака была предпринята около 11:20 мск.
Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани. В частности, по данным telegram-канала, сотрудников эвакуируют с заводов «Танэко» и «Сибур» в Нижнекамске, с шинного завода, с предприятия в Авиастроительном районе Казани.
Ранее Росавиация сообщала об ограничительных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.
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