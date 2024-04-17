Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана

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Дрон был сбит над территорией Татарстана (фото из архива) Фото:

Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, атака была предпринята около 11:20 мск.

Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани. В частности, по данным telegram-канала, сотрудников эвакуируют с заводов «Танэко» и «Сибур» в Нижнекамске, с шинного завода, с предприятия в Авиастроительном районе Казани.

Ранее Росавиация сообщала об ограничительных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

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Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, атака была предпринята около 11:20 мск. Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани. В частности, по данным telegram-канала, сотрудников эвакуируют с заводов «Танэко» и «Сибур» в Нижнекамске, с шинного завода, с предприятия в Авиастроительном районе Казани. Ранее Росавиация сообщала об ограничительных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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