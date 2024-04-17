Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана

17 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Дрон был сбит над территорией Татарстана (фото из архива) Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, атака была предпринята около 11:20 мск. Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани. В частности, по данным telegram-канала, сотрудников эвакуируют с заводов «Танэко» и «Сибур» в Нижнекамске, с шинного завода, с предприятия в Авиастроительном районе Казани. Ранее Росавиация сообщала об ограничительных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, атака была предпринята около 11:20 мск. Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани. В частности, по данным telegram-канала, сотрудников эвакуируют с заводов «Танэко» и «Сибур» в Нижнекамске, с шинного завода, с предприятия в Авиастроительном районе Казани. Ранее Росавиация сообщала об ограничительных мерах в аэропортах Казани и Нижнекамска. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.