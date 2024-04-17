В Челябинскую область с 18 апреля на пять дней придет аномальная жара

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В Челябинск досрочно придет лето Фото:

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области, которая установится 18 апреля и задержится почти на неделю. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометцентр.

«На территории Челябинской области 18—22 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в тексте предупреждения ЦГМС.

Прогнозы о потеплении, надвигающемся сразу за последними заморозками и снегом, поступают несколько дней. Согласно последнему, столбики термометров 19 апреля поднимутся до 27 градусов тепла, а 20 апреля — уже до 29 градусов.

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Синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области, которая установится 18 апреля и задержится почти на неделю. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометцентр. «На территории Челябинской области 18—22 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в тексте предупреждения ЦГМС. Прогнозы о потеплении, надвигающемся сразу за последними заморозками и снегом, поступают несколько дней. Согласно последнему, столбики термометров 19 апреля поднимутся до 27 градусов тепла, а 20 апреля — уже до 29 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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