В Челябинскую область с 18 апреля на пять дней придет аномальная жара

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области, которая установится 18 апреля и задержится почти на неделю. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометцентр.
«На территории Челябинской области 18—22 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в тексте предупреждения ЦГМС.
Прогнозы о потеплении, надвигающемся сразу за последними заморозками и снегом, поступают несколько дней. Согласно последнему, столбики термометров 19 апреля поднимутся до 27 градусов тепла, а 20 апреля — уже до 29 градусов.
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