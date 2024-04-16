В ХМАО самолет не смог приземлиться из-за животного на взлетной полосе аэропорта

Самолет авиакомпании «Сибирь» не смог приземлиться в аэропорту Нижневартовска из-за животного на рулежной дорожке. По команде диспетчера, судно пошло на второй круг, сообщает tg-канал Aviaincident.
«Тюменский региональный центр, аэропорт Нижневартовск 01.36 (utc) уход на второй круг по команде диспетчера «животное на полосе». Ветер 140 градусов, 7 порыв 10 м/сек условия хорошие ВС: Е170/М, рег. 02873, рейс SBI5327 Новосибирск-Нижневартовск, эксплуатант АК «Сибирь», — сообщает tg-канал.
Как сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска, аэродромная служба и подразделение транспортной безопасности провели проверку поступившего сообщения, животное обнаружено не было. «Самолет зашел на второй круг и благополучно приземлился», — сообщили агентству в аэропорту Нижневартовска.
Ранее URA.RU писало, что у самолета, летевшего в ХМАО, отказал генератор. Командир воздушного судна авиакомпании «Азимут» после взлета доложил о технической проблеме.
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