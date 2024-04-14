У самолета, летевшего в ХМАО, отказал генератор

15 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Борт летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета авиакомпании «Азимут», который летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о технической проблеме, следует в зону ожидания для выработки топлива, возврате на аэродром вылета. Посадка будет в штатном режиме. После уточнения КВС доложил об отказе второго генератора и остался один источник электропитания. Резервный источник нерабочий», — говорится в telegram-канале. Инцидент произошел ночью 15 апреля, уточняется в публикации. Борт благополучно приземлился. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Азимут». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что другой самолет с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. Тогда у воздушного судна треснуло лобовое стекло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У самолета авиакомпании «Азимут», который летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о технической проблеме, следует в зону ожидания для выработки топлива, возврате на аэродром вылета. Посадка будет в штатном режиме. После уточнения КВС доложил об отказе второго генератора и остался один источник электропитания. Резервный источник нерабочий», — говорится в telegram-канале. Инцидент произошел ночью 15 апреля, уточняется в публикации. Борт благополучно приземлился. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Азимут». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что другой самолет с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. Тогда у воздушного судна треснуло лобовое стекло.