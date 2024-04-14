У самолета, летевшего в ХМАО, отказал генератор

У самолета авиакомпании «Азимут», который летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о технической проблеме, следует в зону ожидания для выработки топлива, возврате на аэродром вылета. Посадка будет в штатном режиме. После уточнения КВС доложил об отказе второго генератора и остался один источник электропитания. Резервный источник нерабочий», — говорится в telegram-канале.
Инцидент произошел ночью 15 апреля, уточняется в публикации. Борт благополучно приземлился. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Азимут». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что другой самолет с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. Тогда у воздушного судна треснуло лобовое стекло.
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