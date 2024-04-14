14 апреля 2024
13 апреля 2024

У самолета, летевшего в ХМАО, отказал генератор

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, авиция
Борт летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск Фото:

У самолета авиакомпании «Азимут», который летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о технической проблеме, следует в зону ожидания для выработки топлива, возврате на аэродром вылета. Посадка будет в штатном режиме. После уточнения КВС доложил об отказе второго генератора и остался один источник электропитания. Резервный источник нерабочий», — говорится в telegram-канале.

Инцидент произошел ночью 15 апреля, уточняется в публикации. Борт благополучно приземлился. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Азимут». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой самолет с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. Тогда у воздушного судна треснуло лобовое стекло.

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У самолета авиакомпании «Азимут», который летел по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о технической проблеме, следует в зону ожидания для выработки топлива, возврате на аэродром вылета. Посадка будет в штатном режиме. После уточнения КВС доложил об отказе второго генератора и остался один источник электропитания. Резервный источник нерабочий», — говорится в telegram-канале. Инцидент произошел ночью 15 апреля, уточняется в публикации. Борт благополучно приземлился. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Азимут». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что другой самолет с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. Тогда у воздушного судна треснуло лобовое стекло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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