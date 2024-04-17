Путин не оценил шутку губернатора Тюменской области в разгар паводка

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тюменской области Александра Моора не называть жителей сел, которые отказываются эвакуироваться из зон паводка, упертыми. Как отметил глава государства, это не смешно. Диалог произошел в ходе совещания об актуальной ситуации с паводком в регионах.
«Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете там, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Но надо, чтобы они поверили в то, что все будет надежно обеспечено. Хорошо?» — обратился президент РФ к губернатору Тюменской области.
До этого в своей речи Александр Моор рассказал, что в подтопляемых территориях происходит эвакуация, но самые упертые сельчане отказываются покидать свои дома. После замечания президента глава региона принес свои извинения.
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