Лодочную переправу запустили 17 апреля
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Между селами Афонькино, Ильинка, Большими и Малыми Ярками в Тюменской области запустили лодочную переправу. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители.
«На нашу улицу идет вода. Мы два дня просили лодку, только сейчас прислали. Надеюсь, нас отсюда вывезут», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница села Афонькино.
О том, что лодочную переправу запустили между селами Большими и Малыми Ярками рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова. По ее словам, лодки начали курсировать с 17 апреля и будут проплывать по необходимости.
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