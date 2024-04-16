16 апреля 2024

В отрезанных от большой земли тюменских селах запустили лодки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки
Лодочную переправу запустили 17 апреля Фото:
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Между селами Афонькино, Ильинка, Большими и Малыми Ярками в Тюменской области запустили лодочную переправу. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители.

«На нашу улицу идет вода. Мы два дня просили лодку, только сейчас прислали. Надеюсь, нас отсюда вывезут», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница села Афонькино.

О том, что лодочную переправу запустили между селами Большими и Малыми Ярками рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова. По ее словам, лодки начали курсировать с 17 апреля и будут проплывать по необходимости.

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Между селами Афонькино, Ильинка, Большими и Малыми Ярками в Тюменской области запустили лодочную переправу. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители. «На нашу улицу идет вода. Мы два дня просили лодку, только сейчас прислали. Надеюсь, нас отсюда вывезут», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница села Афонькино. О том, что лодочную переправу запустили между селами Большими и Малыми Ярками рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова. По ее словам, лодки начали курсировать с 17 апреля и будут проплывать по необходимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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