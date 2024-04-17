В Кремле призвали Иран и Израиль к разумной сдержанности

Песков: конфликт Ирана и Израиля — уже не косвенный
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что ситуация между странами не является косвенным конфликтом Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

РФ призывает Иран и Израиль к проявлению сдержанности и разумного подхода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва поддерживает контакт с Израилем и Ираном

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«Мы ведем диалог и говорим о необходимости скорейшей деэскалации и призываем к разумной сдержанности. По информированию заранее — ничего не могу сказать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что ситуацию между Ираном и Израилем нельзя называть косвенным конфликтом.

По его словам, РФ продолжает тесный контакт с Ираном. Также Россия поддерживает связь с Израилем.

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РФ призывает Иран и Израиль к проявлению сдержанности и разумного подхода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва поддерживает контакт с Израилем и Ираном «Мы ведем диалог и говорим о необходимости скорейшей деэскалации и призываем к разумной сдержанности. По информированию заранее — ничего не могу сказать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что ситуацию между Ираном и Израилем нельзя называть косвенным конфликтом. По его словам, РФ продолжает тесный контакт с Ираном. Также Россия поддерживает связь с Израилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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