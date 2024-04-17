В Кремле призвали Иран и Израиль к разумной сдержанности

Песков: конфликт Ирана и Израиля — уже не косвенный

17 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что ситуация между странами не является косвенным конфликтом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем РФ призывает Иран и Израиль к проявлению сдержанности и разумного подхода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва поддерживает контакт с Израилем и Ираном Новость по теме Президент Израиля: атака Ирана — объявление войны «Мы ведем диалог и говорим о необходимости скорейшей деэскалации и призываем к разумной сдержанности. По информированию заранее — ничего не могу сказать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что ситуацию между Ираном и Израилем нельзя называть косвенным конфликтом. По его словам, РФ продолжает тесный контакт с Ираном. Также Россия поддерживает связь с Израилем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ призывает Иран и Израиль к проявлению сдержанности и разумного подхода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва поддерживает контакт с Израилем и Ираном «Мы ведем диалог и говорим о необходимости скорейшей деэскалации и призываем к разумной сдержанности. По информированию заранее — ничего не могу сказать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что ситуацию между Ираном и Израилем нельзя называть косвенным конфликтом. По его словам, РФ продолжает тесный контакт с Ираном. Также Россия поддерживает связь с Израилем.