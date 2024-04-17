В Кремле пообещали помощь металлургам из-за санкций США

Песков: в правительстве обсуждаются меры поддержки цветной металлургии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Цветная металлургия — это системообразующая отрасль, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В правительстве обсуждается варианты по тому, как поддержать цветную металлургию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее против нее были введены санкции со стороны США.

«Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Это системообразующая отрасль. В правительстве обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Там заявили, что таким образом они хотят повлиять на сокращение доходов России.

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В правительстве обсуждается варианты по тому, как поддержать цветную металлургию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее против нее были введены санкции со стороны США. «Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Это системообразующая отрасль. В правительстве обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Там заявили, что таким образом они хотят повлиять на сокращение доходов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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