Экономика В Кремле пообещали помощь металлургам из-за санкций США Песков: в правительстве обсуждаются меры поддержки цветной металлургии 17 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Цветная металлургия — это системообразующая отрасль, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В правительстве обсуждается варианты по тому, как поддержать цветную металлургию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее против нее были введены санкции со стороны США. «Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Это системообразующая отрасль. В правительстве обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Там заявили, что таким образом они хотят повлиять на сокращение доходов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В правительстве обсуждается варианты по тому, как поддержать цветную металлургию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее против нее были введены санкции со стороны США. «Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Это системообразующая отрасль. В правительстве обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Там заявили, что таким образом они хотят повлиять на сокращение доходов России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям