В Кремле пообещали помощь металлургам из-за санкций США

В правительстве обсуждается варианты по тому, как поддержать цветную металлургию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее против нее были введены санкции со стороны США.
«Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Это системообразующая отрасль. В правительстве обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Там заявили, что таким образом они хотят повлиять на сокращение доходов России.
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