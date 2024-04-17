Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором

17 апреля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Сукачев отменил свой тур по России из-за прекращения сотрудничества с организатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музыкант Гарик (настоящее имя — Игорь) Сукачев отменил концерт в Челябинске, запланированный на 27 мая. О том, что причиной стало невыполнение организатором необходимых условий, сообщила пресс-служба артиста. «Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО „Бэст Ивэнтс Раша “ сделал невозможным наше выступление. Мы приняли решение о прекращении работы с компанией. В связи с этим концерт в Челябинске также отменяется», — сообщили в паблике «Гарик Сукачев» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе уточнили, что организатор не обеспечил условия для проведения концерта на высоком уровне. В их числе были отмечены качественные звук и свет, а также комфорт команды. По возврату билетов слушателям следует обратиться в место покупки или к организатору, отметили в пресс-службе. URA.RU направило запрос в ООО «Бэст Ивэнтс Раша». Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант Гарик (настоящее имя — Игорь) Сукачев отменил концерт в Челябинске, запланированный на 27 мая. О том, что причиной стало невыполнение организатором необходимых условий, сообщила пресс-служба артиста. «Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО „Бэст Ивэнтс Раша “ сделал невозможным наше выступление. Мы приняли решение о прекращении работы с компанией. В связи с этим концерт в Челябинске также отменяется», — сообщили в паблике «Гарик Сукачев» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе уточнили, что организатор не обеспечил условия для проведения концерта на высоком уровне. В их числе были отмечены качественные звук и свет, а также комфорт команды. По возврату билетов слушателям следует обратиться в место покупки или к организатору, отметили в пресс-службе. URA.RU направило запрос в ООО «Бэст Ивэнтс Раша». Ответ будет опубликован после получения.