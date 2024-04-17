Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором

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Рок-фестиваль Кардиограмма: Гарик Сукачев. Екатеринбург, сукачев гарик
Сукачев отменил свой тур по России из-за прекращения сотрудничества с организатором Фото:

Музыкант Гарик (настоящее имя — Игорь) Сукачев отменил концерт в Челябинске, запланированный на 27 мая. О том, что причиной стало невыполнение организатором необходимых условий, сообщила пресс-служба артиста.

«Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО „Бэст Ивэнтс Раша “ сделал невозможным наше выступление. Мы приняли решение о прекращении работы с компанией. В связи с этим концерт в Челябинске также отменяется», — сообщили в паблике «Гарик Сукачев» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе уточнили, что организатор не обеспечил условия для проведения концерта на высоком уровне. В их числе были отмечены качественные звук и свет, а также комфорт команды. По возврату билетов слушателям следует обратиться в место покупки или к организатору, отметили в пресс-службе.

URA.RU направило запрос в ООО «Бэст Ивэнтс Раша». Ответ будет опубликован после получения.

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Музыкант Гарик (настоящее имя — Игорь) Сукачев отменил концерт в Челябинске, запланированный на 27 мая. О том, что причиной стало невыполнение организатором необходимых условий, сообщила пресс-служба артиста. «Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО „Бэст Ивэнтс Раша “ сделал невозможным наше выступление. Мы приняли решение о прекращении работы с компанией. В связи с этим концерт в Челябинске также отменяется», — сообщили в паблике «Гарик Сукачев» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе уточнили, что организатор не обеспечил условия для проведения концерта на высоком уровне. В их числе были отмечены качественные звук и свет, а также комфорт команды. По возврату билетов слушателям следует обратиться в место покупки или к организатору, отметили в пресс-службе. URA.RU направило запрос в ООО «Бэст Ивэнтс Раша». Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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