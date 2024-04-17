Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Карабаха

17 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что миротворцы РФ покинули Нагорный КаРАБАХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, это действительно так», — ответил Песков в ходе конференц-колла на вопрос о выводе миротворцев. Его слова передает корреспондент URA.RU. В октябре 2023 года в Минобороны сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе. Однако ведомство отметило, что миротворцы продолжали выполнение задач на территории региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, это действительно так», — ответил Песков в ходе конференц-колла на вопрос о выводе миротворцев. Его слова передает корреспондент URA.RU. В октябре 2023 года в Минобороны сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе. Однако ведомство отметило, что миротворцы продолжали выполнение задач на территории региона.