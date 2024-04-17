Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Карабаха

Дмитрий Песков сообщил, что миротворцы РФ покинули Нагорный КаРАБАХ
новость из сюжетаНагорный Карабах прекращает существование
Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, это действительно так», — ответил Песков в ходе конференц-колла на вопрос о выводе миротворцев. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В октябре 2023 года в Минобороны сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе. Однако ведомство отметило, что миротворцы продолжали выполнение задач на территории региона.
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