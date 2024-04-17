Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Карабаха

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что миротворцы РФ покинули Нагорный КаРАБАХ Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так», — ответил Песков в ходе конференц-колла на вопрос о выводе миротворцев. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В октябре 2023 года в Минобороны сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе. Однако ведомство отметило, что миротворцы продолжали выполнение задач на территории региона.

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Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, это действительно так», — ответил Песков в ходе конференц-колла на вопрос о выводе миротворцев. Его слова передает корреспондент URA.RU. В октябре 2023 года в Минобороны сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе. Однако ведомство отметило, что миротворцы продолжали выполнение задач на территории региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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