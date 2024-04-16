16 апреля 2024

В тюменском селе Афонькино из-за потопа падают мачты освещения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки
Дороги к Афонькино полностью ушли под воду Фото:
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В тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU.

«Мост в Афонькино, по которому уже никто не ездит. Мачты освещения подмыло, скоро им не на чем будет держаться. Одна практически упала», — сообщает корреспондент URA.RU.

Агентство направило запрос в компанию «Россети Тюмень». Ответ на него ожидается.

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В тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU. «Мост в Афонькино, по которому уже никто не ездит. Мачты освещения подмыло, скоро им не на чем будет держаться. Одна практически упала», — сообщает корреспондент URA.RU. Агентство направило запрос в компанию «Россети Тюмень». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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