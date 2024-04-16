Дороги к Афонькино полностью ушли под воду
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения. Об этом с места событий сообщают корреспонденты URA.RU.
«Мост в Афонькино, по которому уже никто не ездит. Мачты освещения подмыло, скоро им не на чем будет держаться. Одна практически упала», — сообщает корреспондент URA.RU.
Агентство направило запрос в компанию «Россети Тюмень». Ответ на него ожидается.
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