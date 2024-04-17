Куйвашев впервые раскрыл ущерб от лесных пожаров

Куйвашев: Свердловская область потеряла из-за пожаров 10 миллиардов рублей
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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, куйвашев евгений
К жителям Сосьвы, которая сильнее всего пострадала от пожара, губернатор приезжал лично Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил ущерб от лесных пожаров в 10 миллиардов рублей. Такую сумму он озвучил на совещании с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта», рассказал URA.RU один из участников встречи.

«10 млрд рублей — это накопительный эффект от ущерба. [Куйвашев] обоснованно говорил, что их можно было бы направить на развитие социально-экономической инфраструктуры, если бы изначально к вопросу подходили более ответственно», — пересказал один из свидетелей выступления.

Перед этим губернатор эмоционально отчитал мэров за плохую подготовку к пожароопасному сезону — десятки глав не зарегистрированы в приложении, куда МЧС выгружает данные о пожароопасных точках, а также затягивают работу по созданию и обновлению минерализованных полос. Куйвашев пригрозил мэрам уголовными делами.

Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве — там огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В ноябре начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков оценивал ущерб от лесных пожаров для всех уральских регионов в 4,7 млрд. Подробнее о том, как развивалась ситуация — в сюжете URA.RU.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил ущерб от лесных пожаров в 10 миллиардов рублей. Такую сумму он озвучил на совещании с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта», рассказал URA.RU один из участников встречи. «10 млрд рублей — это накопительный эффект от ущерба. [Куйвашев] обоснованно говорил, что их можно было бы направить на развитие социально-экономической инфраструктуры, если бы изначально к вопросу подходили более ответственно», — пересказал один из свидетелей выступления. Перед этим губернатор эмоционально отчитал мэров за плохую подготовку к пожароопасному сезону — десятки глав не зарегистрированы в приложении, куда МЧС выгружает данные о пожароопасных точках, а также затягивают работу по созданию и обновлению минерализованных полос. Куйвашев пригрозил мэрам уголовными делами. Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве — там огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В ноябре начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков оценивал ущерб от лесных пожаров для всех уральских регионов в 4,7 млрд. Подробнее о том, как развивалась ситуация — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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