Куйвашев впервые раскрыл ущерб от лесных пожаров

Куйвашев: Свердловская область потеряла из-за пожаров 10 миллиардов рублей

17 апреля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

К жителям Сосьвы, которая сильнее всего пострадала от пожара, губернатор приезжал лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил ущерб от лесных пожаров в 10 миллиардов рублей. Такую сумму он озвучил на совещании с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта», рассказал URA.RU один из участников встречи. «10 млрд рублей — это накопительный эффект от ущерба. [Куйвашев] обоснованно говорил, что их можно было бы направить на развитие социально-экономической инфраструктуры, если бы изначально к вопросу подходили более ответственно», — пересказал один из свидетелей выступления. Перед этим губернатор эмоционально отчитал мэров за плохую подготовку к пожароопасному сезону — десятки глав не зарегистрированы в приложении, куда МЧС выгружает данные о пожароопасных точках, а также затягивают работу по созданию и обновлению минерализованных полос. Куйвашев пригрозил мэрам уголовными делами. Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве — там огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В ноябре начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков оценивал ущерб от лесных пожаров для всех уральских регионов в 4,7 млрд. Подробнее о том, как развивалась ситуация — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил ущерб от лесных пожаров в 10 миллиардов рублей. Такую сумму он озвучил на совещании с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта», рассказал URA.RU один из участников встречи. «10 млрд рублей — это накопительный эффект от ущерба. [Куйвашев] обоснованно говорил, что их можно было бы направить на развитие социально-экономической инфраструктуры, если бы изначально к вопросу подходили более ответственно», — пересказал один из свидетелей выступления. Перед этим губернатор эмоционально отчитал мэров за плохую подготовку к пожароопасному сезону — десятки глав не зарегистрированы в приложении, куда МЧС выгружает данные о пожароопасных точках, а также затягивают работу по созданию и обновлению минерализованных полос. Куйвашев пригрозил мэрам уголовными делами. Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве — там огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В ноябре начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков оценивал ущерб от лесных пожаров для всех уральских регионов в 4,7 млрд. Подробнее о том, как развивалась ситуация — в сюжете URA.RU.