Куйвашев припугнул мэров уголовными делами, упомянув экс-главу Кургана

17 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев, говорят, был очень эмоционален Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев эмоционально отчитал мэров за плохую подготовку к пожароопасному сезону, отметив, что за ситуацией среди прочих следят силовики. Так глава региона отреагировал на доклад первого замглавы свердловского управления МЧС Ивана Павленко, рассказали URA.RU два участника совещания в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Павленко, по словам собеседников, отметил, что ряд муниципалитетов отстает в организации минерализованных полос и недостаточно активно закупают средства для тушения пожаров. А 31 мэр до сих пор не зарегистрировался в приложении, куда МЧС выгружает данные о точках, где уже начались или в ближайшее время начнутся пожары. На это Куйвашев обратил особое внимание. «Никогда его таким [злым] не видел. Павленко стал зачитывать фамилии [тех, кого до сих пор в приложении нет]. Губернатор начал поднимать этих глав с мест, жестко спрашивать, в чем дело. Некоторые заявили, что попали в список по ошибке», — пересказал один из источников. «Губернатор еще отметил, что за мэрами следят правоохранительные структуры. Сказал, что, если будут уголовные дела, он не сможет никак защитить. И привел в пример бывших мэров Сосьвы и Кургана. Сказал, что нужно учиться на ошибках чужих, а не своих», — поделился второй собеседник. В Кургане в декабре 2023-го задержали мэра Елену Ситникову — по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. Так силовики отреагировали на майские пожары в Кургане, унесшие жизни 11 человек. Такие же претензии выдвинуты в адрес экс-главы Сосьвы Геннадия Макарова. Его поселок примерно в то же время сгорел практически дотла. Его восстанавливают по поручению Куйвашева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев эмоционально отчитал мэров за плохую подготовку к пожароопасному сезону, отметив, что за ситуацией среди прочих следят силовики. Так глава региона отреагировал на доклад первого замглавы свердловского управления МЧС Ивана Павленко, рассказали URA.RU два участника совещания в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Павленко, по словам собеседников, отметил, что ряд муниципалитетов отстает в организации минерализованных полос и недостаточно активно закупают средства для тушения пожаров. А 31 мэр до сих пор не зарегистрировался в приложении, куда МЧС выгружает данные о точках, где уже начались или в ближайшее время начнутся пожары. На это Куйвашев обратил особое внимание. «Никогда его таким [злым] не видел. Павленко стал зачитывать фамилии [тех, кого до сих пор в приложении нет]. Губернатор начал поднимать этих глав с мест, жестко спрашивать, в чем дело. Некоторые заявили, что попали в список по ошибке», — пересказал один из источников. «Губернатор еще отметил, что за мэрами следят правоохранительные структуры. Сказал, что, если будут уголовные дела, он не сможет никак защитить. И привел в пример бывших мэров Сосьвы и Кургана. Сказал, что нужно учиться на ошибках чужих, а не своих», — поделился второй собеседник. В Кургане в декабре 2023-го задержали мэра Елену Ситникову — по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. Так силовики отреагировали на майские пожары в Кургане, унесшие жизни 11 человек. Такие же претензии выдвинуты в адрес экс-главы Сосьвы Геннадия Макарова. Его поселок примерно в то же время сгорел практически дотла. Его восстанавливают по поручению Куйвашева.