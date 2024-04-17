Спецслужба ЦВО вышла с проверкой в Дом офицеров в Екатеринбурге

17 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

В последние годы Дом офицеров нередко сотрясают проверки и скандалы Фото: Анна Майорова © URA.RU В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге прошла проверка, инициированная ФСБ Центрального военного округа. Она вскрыла несколько нарушений, допущенных еще при бывших руководителях в 2022 году. Подробности URA.RU рассказал источник в военных кругах. «В ОДО прошла проверка казначейства, инициированная ФСБ. Возникли претензии к контрактам, заключенным в 2022 году, когда начальником Дома офицеров был Сергей Конов, а его замом — Виктор Жоров. Договоры связаны с оказанием клининговых услуг и охраны в ОДО. Цена была нереально завышена, а конкурентная процедура по 44-ФЗ (федеральный закон № 44-ФЗ в сфере закупок товаров, работ и услуг — прим.URA.RU) не проводилась», — пояснил собеседник агентства. В частности, солидная сумма была потрачена на два поста охраны, хотя в Доме офицеров он всего лишь один. Также был подписан акт об обеспыливании потолка, но работы якобы выполнены не были. Корреспондент направил в Дом офицеров запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге прошла проверка, инициированная ФСБ Центрального военного округа. Она вскрыла несколько нарушений, допущенных еще при бывших руководителях в 2022 году. Подробности URA.RU рассказал источник в военных кругах. «В ОДО прошла проверка казначейства, инициированная ФСБ. Возникли претензии к контрактам, заключенным в 2022 году, когда начальником Дома офицеров был Сергей Конов, а его замом — Виктор Жоров. Договоры связаны с оказанием клининговых услуг и охраны в ОДО. Цена была нереально завышена, а конкурентная процедура по 44-ФЗ (федеральный закон № 44-ФЗ в сфере закупок товаров, работ и услуг — прим.URA.RU) не проводилась», — пояснил собеседник агентства. В частности, солидная сумма была потрачена на два поста охраны, хотя в Доме офицеров он всего лишь один. Также был подписан акт об обеспыливании потолка, но работы якобы выполнены не были. Корреспондент направил в Дом офицеров запрос. Ответ на момент публикации получен не был.