Из-за угрозы атаки украинского беспилотника задержан авиарейс Казань-Пермь

Пассажиры аэропорта ожидают прибытие авиарейса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Авиарейс Казань-Пермь задерживается из-за угрозы атаки беспилотников в Татарстане. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен был приземлиться в международном аэропорту «Пермь» в 12:30, сейчас расчетное время прибытия рейса — 15:45, сообщается в онлайн-табло пермского аэропорта.

«Номер рейса: ЮВ 541, авиакомпания: „ЮВТ Аэро“. Задерживается», — сообщается в онлайн-табло. О закрытии неба из-за угрозы атаки беспилотников предупредила Росавиация.

Небо для воздушных судов закрыто над Казанью, Набережными Челнами и Нижнекамском. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме. Беспилотник ВСУ был уничтожен около 11:20 мск над территорией Татарстана. По информации telegram-канала «Осторожно, новости!» сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани эвакуировали.