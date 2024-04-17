Из-за угрозы атаки украинского беспилотника задержан авиарейс Казань-Пермь

Авиарейс Казань-Пермь задерживается из-за угрозы атаки беспилотников в Татарстане. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен был приземлиться в международном аэропорту «Пермь» в 12:30, сейчас расчетное время прибытия рейса — 15:45, сообщается в онлайн-табло пермского аэропорта.
«Номер рейса: ЮВ 541, авиакомпания: „ЮВТ Аэро“. Задерживается», — сообщается в онлайн-табло. О закрытии неба из-за угрозы атаки беспилотников предупредила Росавиация.
Небо для воздушных судов закрыто над Казанью, Набережными Челнами и Нижнекамском. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме. Беспилотник ВСУ был уничтожен около 11:20 мск над территорией Татарстана. По информации telegram-канала «Осторожно, новости!» сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани эвакуировали.
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Авиарейс Казань-Пермь задерживается из-за угрозы атаки беспилотников в Татарстане. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен был приземлиться в международном аэропорту «Пермь» в 12:30, сейчас расчетное время прибытия рейса — 15:45, сообщается в онлайн-табло пермского аэропорта. «Номер рейса: ЮВ 541, авиакомпания: „ЮВТ Аэро“. Задерживается», — сообщается в онлайн-табло. О закрытии неба из-за угрозы атаки беспилотников предупредила Росавиация. Небо для воздушных судов закрыто над Казанью, Набережными Челнами и Нижнекамском. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме. Беспилотник ВСУ был уничтожен около 11:20 мск над территорией Татарстана. По информации telegram-канала «Осторожно, новости!» сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и Казани эвакуировали.