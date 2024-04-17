Уровень Тобола в Кургане стал самым высоким в 21-м веке

17 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Кургане пересек исторический пик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в Кургане преодолел исторический для 21-го века пик. Показатель достиг 919 сантиметров. При этом отмечается, что в другом русле уровень воды постепенно снижается. Об этом сообщается на сайте с открытыми гидрологическими данными. «Уровень Тобола в Кургане достиг 919 сантиметров. При этом в селе Бараба уровень Тобола составил 392 сантиметра», — указано на сайте со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Для понимания, с начала 21 века наибольший показатель был зафиксирован в 2002 году. Тогда уровень Тобола был 910 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС. Началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в Кургане преодолел исторический для 21-го века пик. Показатель достиг 919 сантиметров. При этом отмечается, что в другом русле уровень воды постепенно снижается. Об этом сообщается на сайте с открытыми гидрологическими данными. «Уровень Тобола в Кургане достиг 919 сантиметров. При этом в селе Бараба уровень Тобола составил 392 сантиметра», — указано на сайте со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Для понимания, с начала 21 века наибольший показатель был зафиксирован в 2002 году. Тогда уровень Тобола был 910 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС. Началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.