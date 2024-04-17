Уровень Тобола в Кургане стал самым высоким в 21-м веке

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Карельцева 113. Курган , тобол, река тобол, улица карельцева
Уровень воды в Кургане пересек исторический пик Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в Кургане преодолел исторический для 21-го века пик. Показатель достиг 919 сантиметров. При этом отмечается, что в другом русле уровень воды постепенно снижается. Об этом сообщается на сайте с открытыми гидрологическими данными.

«Уровень Тобола в Кургане достиг 919 сантиметров. При этом в селе Бараба уровень Тобола составил 392 сантиметра», — указано на сайте со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Для понимания, с начала 21 века наибольший показатель был зафиксирован в 2002 году. Тогда уровень Тобола был 910 сантиметров.

В Курганской области введен режим ЧС. Началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане преодолел исторический для 21-го века пик. Показатель достиг 919 сантиметров. При этом отмечается, что в другом русле уровень воды постепенно снижается. Об этом сообщается на сайте с открытыми гидрологическими данными. «Уровень Тобола в Кургане достиг 919 сантиметров. При этом в селе Бараба уровень Тобола составил 392 сантиметра», — указано на сайте со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Для понимания, с начала 21 века наибольший показатель был зафиксирован в 2002 году. Тогда уровень Тобола был 910 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС. Началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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