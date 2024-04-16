16 апреля 2024

В Салехарде название Лицею определят путем народного голосования на сайте

В Салехарде выбирают имя, которое будет носить обновленный Лицей
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету 2014 Нижнего Тагила., общественные слушания, голосование, руки
Жители Салехарда голосуют за название для Лицея Фото:

В окружной столице выбирают название нового здания Лицея. Онлайн-голосование проходит на портале «Живем на Севере», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

«Будь одним из первых и выбери креативное и привлекательное название Лицея, которое будет отражать концепцию старшей школы», — говорится в сообщении. Свой выбор жители смогут сделать до 25 апреля включительно.

Среди возможных вариантов названия будущей школы: «Полярный Лицей», «Созвездие», «SMART-Лицей», «ПоЛис» (ПолярныйЛицейСтаршеклассников), «Академический Лицей» и «Лицей инженерного мышления». Ранее URA.RU сообщало о том капитальный ремонт в столичном лицее планируют закончить в 2025 году.

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В окружной столице выбирают название нового здания Лицея. Онлайн-голосование проходит на портале «Живем на Севере», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «Будь одним из первых и выбери креативное и привлекательное название Лицея, которое будет отражать концепцию старшей школы», — говорится в сообщении. Свой выбор жители смогут сделать до 25 апреля включительно. Среди возможных вариантов названия будущей школы: «Полярный Лицей», «Созвездие», «SMART-Лицей», «ПоЛис» (ПолярныйЛицейСтаршеклассников), «Академический Лицей» и «Лицей инженерного мышления». Ранее URA.RU сообщало о том капитальный ремонт в столичном лицее планируют закончить в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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