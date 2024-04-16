В окружной столице выбирают название нового здания Лицея. Онлайн-голосование проходит на портале «Живем на Севере», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
«Будь одним из первых и выбери креативное и привлекательное название Лицея, которое будет отражать концепцию старшей школы», — говорится в сообщении. Свой выбор жители смогут сделать до 25 апреля включительно.
Среди возможных вариантов названия будущей школы: «Полярный Лицей», «Созвездие», «SMART-Лицей», «ПоЛис» (ПолярныйЛицейСтаршеклассников), «Академический Лицей» и «Лицей инженерного мышления». Ранее URA.RU сообщало о том капитальный ремонт в столичном лицее планируют закончить в 2025 году.
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В окружной столице выбирают название нового здания Лицея. Онлайн-голосование проходит на портале «Живем на Севере», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «Будь одним из первых и выбери креативное и привлекательное название Лицея, которое будет отражать концепцию старшей школы», — говорится в сообщении. Свой выбор жители смогут сделать до 25 апреля включительно. Среди возможных вариантов названия будущей школы: «Полярный Лицей», «Созвездие», «SMART-Лицей», «ПоЛис» (ПолярныйЛицейСтаршеклассников), «Академический Лицей» и «Лицей инженерного мышления». Ранее URA.RU сообщало о том капитальный ремонт в столичном лицее планируют закончить в 2025 году.