Головная компания пермского производителя зарядных станций для электромобилей резко повысила прибыль

Головная компания пермской Корпорации ПСС получила 278 млн рублей прибыли

17 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В 2023 году Корпорация ПСС открыла в Перми крупнейший завод зарядных станций для электромобилей Фото: Сергей Русанов © URA.RU АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, по итогам 2023 года улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль предприятия составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз. Одним из видов деятельности Корпорации ПСС является производство зарядных станций для электромобилей. «АО «ППМТС «Пермснабсбыт», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 278,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,4 млрд рублей и чистую прибыль в 23,5 млн рублей. В Корпорацию ПСС входят головное предприятие «Пермснабсбыт», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй» и АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем ИИ. В 2023 году компания также открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей. Оборудование было закуплено с помощью средств Фонда развития промышленности и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, по итогам 2023 года улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль предприятия составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз. Одним из видов деятельности Корпорации ПСС является производство зарядных станций для электромобилей. «АО «ППМТС «Пермснабсбыт», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 278,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,4 млрд рублей и чистую прибыль в 23,5 млн рублей. В Корпорацию ПСС входят головное предприятие «Пермснабсбыт», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй» и АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем ИИ. В 2023 году компания также открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей. Оборудование было закуплено с помощью средств Фонда развития промышленности и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.