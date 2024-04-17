Головная компания пермского производителя зарядных станций для электромобилей резко повысила прибыль

Головная компания пермской Корпорации ПСС получила 278 млн рублей прибыли
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День первый. Пермь, электромобиль, зарядная станция, зарядка электромобиля
В 2023 году Корпорация ПСС открыла в Перми крупнейший завод зарядных станций для электромобилей Фото:

АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, по итогам 2023 года улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль предприятия составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз. Одним из видов деятельности Корпорации ПСС является производство зарядных станций для электромобилей.

«АО «ППМТС «Пермснабсбыт», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 278,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,4 млрд рублей и чистую прибыль в 23,5 млн рублей.

В Корпорацию ПСС входят головное предприятие «Пермснабсбыт», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй» и АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем ИИ. В 2023 году компания также открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей. Оборудование было закуплено с помощью средств Фонда развития промышленности и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

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АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, по итогам 2023 года улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль предприятия составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз. Одним из видов деятельности Корпорации ПСС является производство зарядных станций для электромобилей. «АО «ППМТС «Пермснабсбыт», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 278,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,4 млрд рублей и чистую прибыль в 23,5 млн рублей. В Корпорацию ПСС входят головное предприятие «Пермснабсбыт», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй» и АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем ИИ. В 2023 году компания также открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей. Оборудование было закуплено с помощью средств Фонда развития промышленности и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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