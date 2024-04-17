Капитан «Металлурга» Яковлев пропустит два матча финала плей-офф из-за травмы

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск, падение, плей-офф, хк металлург, хк цска, хоккей, окулов константин
Первые две игры финала плей-офф «Металлург» проведет без капитана Фото:

Капитан магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» (Челябинская область) Егор Яковлев пропустит стартовые матчи финальной серии плей-офф в ярославским «Локомотивом» из-за травмы. Об этом 17 апреля сообщили специализированные издания.

«Капитан „Металлурга“ Егор Яковлев пропустит старт финала Кубка Гагарина против „Локомотива“ из-за травмы. Серия стартует 18 апреля в Магнитогорске», — сообщает издание «Спорт-Экспресс». По информации СМИ, речь идет о двух первых играх.

32-летний Яковлев в регулярном сезоне 2023—2024 годов сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках плей-офф Кубка Гагарина 2024 года защитник провел 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

«Металлург» и «локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина. В полуфиналах команды переиграли соответственно екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор».

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Капитан магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» (Челябинская область) Егор Яковлев пропустит стартовые матчи финальной серии плей-офф в ярославским «Локомотивом» из-за травмы. Об этом 17 апреля сообщили специализированные издания. «Капитан „Металлурга“ Егор Яковлев пропустит старт финала Кубка Гагарина против „Локомотива“ из-за травмы. Серия стартует 18 апреля в Магнитогорске», — сообщает издание «Спорт-Экспресс». По информации СМИ, речь идет о двух первых играх. 32-летний Яковлев в регулярном сезоне 2023—2024 годов сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках плей-офф Кубка Гагарина 2024 года защитник провел 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами. «Металлург» и «локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина. В полуфиналах команды переиграли соответственно екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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