В Екатеринбурге перекроют улицы из-за репетиций парада Победы. Карта

17 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Городские власти перекроют улицы Екатеринбурга ради репетиции парада к 9 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 18 апреля перекроют улицы Дорожную и Новосибирскую для проведения репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. В этот же день с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам: улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской», — сказано в сообщении. В администрации пояснили, что на перекрытых всех участках установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. Кроме того, специалисты скорректируют график работы светофоров. Для водителей создали временные маршруты, по которым они смогут объехать перекрытые участки: по улице Лучистой, через улицу Окружную, свернув на Селькоровскую. Также есть второй объезд: улица Городская — Предельная — Амундсена. На время проведения репетиций изменятся и маршруты общественного транспорта: автобус №53 будет следовать от улицы Нескучной до Циолковского, маршрут автобуса №81 сократили до остановки «Окраинная». Автобус №77 поедет от улицы Нескучной до Высоцкого. URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 18 апреля перекроют улицы Дорожную и Новосибирскую для проведения репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. В этот же день с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам: улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской», — сказано в сообщении. В администрации пояснили, что на перекрытых всех участках установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. Кроме того, специалисты скорректируют график работы светофоров. Для водителей создали временные маршруты, по которым они смогут объехать перекрытые участки: по улице Лучистой, через улицу Окружную, свернув на Селькоровскую. Также есть второй объезд: улица Городская — Предельная — Амундсена. На время проведения репетиций изменятся и маршруты общественного транспорта: автобус №53 будет следовать от улицы Нескучной до Циолковского, маршрут автобуса №81 сократили до остановки «Окраинная». Автобус №77 поедет от улицы Нескучной до Высоцкого.