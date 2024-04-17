В Свердловской области загадочно умер отец пятерых детей

Под Новоуральском нашли повешанным отца пятерых детей

17 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работали силовики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Новоуральском в поселке Верх-Нейвинском 11 апреля во дворе частного дома нашли повешанным 36-летнего Игоря (имя изменено), который воспитывал пятерых детей. Родные считают, что мужчину могли убить, потому что после трагедии пропала его сумка, а на территории участка находились неизвестные. У Игоря было три родных дочери (двоим — четыре года, одной — семь лет). Еще он воспитывал 13-летнюю девочку и 17-летнего парня бывшей супруги. Утром 11 апреля Игорь поехал из родительского дома к себе, чтобы отвезти пасынка по делам. «Около 11 часов пасынок нашел его повешанным во дворе», — рассказал URA.RU брат скончавшегося. Родные не верят в версию с суицидом. «Когда тело осмотрели, то на носу нашли гематому, на ноге был синяк, плечо было вывихнуто. За день до этого у него никаких травм не было. Он вообще никогда не дрался, спокойным был», — объяснил родственник. По его словам, Игорь не высказывал суицидальных мыслей и не оставил предсмертной записки. «Незнакомцы могли зайти во двор со стороны огорода, затаиться и напасть. Когда Игорь приехал домой, то, возможно, его уже кто-то поджидал. После этого во дворе появились несколько человек, пропала сумка Игоря. В ней могло быть около 150 тысяч рублей. Еще сложилось впечатление, что кто-то подчистил улики», — заключил близкий усопшего. Игоря похоронили 16 апреля на кладбище в Верх-Нейвинском. В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют трагедию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Новоуральском в поселке Верх-Нейвинском 11 апреля во дворе частного дома нашли повешанным 36-летнего Игоря (имя изменено), который воспитывал пятерых детей. Родные считают, что мужчину могли убить, потому что после трагедии пропала его сумка, а на территории участка находились неизвестные. У Игоря было три родных дочери (двоим — четыре года, одной — семь лет). Еще он воспитывал 13-летнюю девочку и 17-летнего парня бывшей супруги. Утром 11 апреля Игорь поехал из родительского дома к себе, чтобы отвезти пасынка по делам. «Около 11 часов пасынок нашел его повешанным во дворе», — рассказал URA.RU брат скончавшегося. Родные не верят в версию с суицидом. «Когда тело осмотрели, то на носу нашли гематому, на ноге был синяк, плечо было вывихнуто. За день до этого у него никаких травм не было. Он вообще никогда не дрался, спокойным был», — объяснил родственник. По его словам, Игорь не высказывал суицидальных мыслей и не оставил предсмертной записки. «Незнакомцы могли зайти во двор со стороны огорода, затаиться и напасть. Когда Игорь приехал домой, то, возможно, его уже кто-то поджидал. После этого во дворе появились несколько человек, пропала сумка Игоря. В ней могло быть около 150 тысяч рублей. Еще сложилось впечатление, что кто-то подчистил улики», — заключил близкий усопшего. Игоря похоронили 16 апреля на кладбище в Верх-Нейвинском. В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют трагедию.