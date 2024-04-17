Аэропорт Кургана готов к приходу большой воды

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Презентация ремонта здания аэропорта. Курган, аэропорт, аэропорт курган, здание аэропрта
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганский аэропорт был подготовлен к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены, что угрозы подтопления нет. Об этом URA.RU сообщил представитель «Аэропорт Курган».

«Угрозы подтопления территории аэропорта нет. Работа ведется в штатном режиме», — рассказал представитель аэропорта.

Также, представитель курганского аэропорта сообщил, что ситуация с паводковой водой находится на контроле. Взлетно-посадочная полоса в городе Кургане, по данным аэропорта, принимает и отправляет борта.

Ранее сообщалось о том, что в Курганской области был введен режим ЧС из-за начала наводнения, которое может стать самым разрушительным за последние десятки лет. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана уже стал рекордно высоким за 21 век. Он достиг отметки в 919 сантиметров. По прогнозам, уровень может достигнуть 11 и более метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU.

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Курганский аэропорт был подготовлен к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены, что угрозы подтопления нет. Об этом URA.RU сообщил представитель «Аэропорт Курган». «Угрозы подтопления территории аэропорта нет. Работа ведется в штатном режиме», — рассказал представитель аэропорта. Также, представитель курганского аэропорта сообщил, что ситуация с паводковой водой находится на контроле. Взлетно-посадочная полоса в городе Кургане, по данным аэропорта, принимает и отправляет борта. Ранее сообщалось о том, что в Курганской области был введен режим ЧС из-за начала наводнения, которое может стать самым разрушительным за последние десятки лет. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана уже стал рекордно высоким за 21 век. Он достиг отметки в 919 сантиметров. По прогнозам, уровень может достигнуть 11 и более метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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