Аэропорт Кургана готов к приходу большой воды

Курганский аэропорт был подготовлен к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены, что угрозы подтопления нет. Об этом URA.RU сообщил представитель «Аэропорт Курган».
«Угрозы подтопления территории аэропорта нет. Работа ведется в штатном режиме», — рассказал представитель аэропорта.
Также, представитель курганского аэропорта сообщил, что ситуация с паводковой водой находится на контроле. Взлетно-посадочная полоса в городе Кургане, по данным аэропорта, принимает и отправляет борта.
Ранее сообщалось о том, что в Курганской области был введен режим ЧС из-за начала наводнения, которое может стать самым разрушительным за последние десятки лет. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана уже стал рекордно высоким за 21 век. Он достиг отметки в 919 сантиметров. По прогнозам, уровень может достигнуть 11 и более метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
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Курганский аэропорт был подготовлен к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены, что угрозы подтопления нет. Об этом URA.RU сообщил представитель «Аэропорт Курган». «Угрозы подтопления территории аэропорта нет. Работа ведется в штатном режиме», — рассказал представитель аэропорта. Также, представитель курганского аэропорта сообщил, что ситуация с паводковой водой находится на контроле. Взлетно-посадочная полоса в городе Кургане, по данным аэропорта, принимает и отправляет борта. Ранее сообщалось о том, что в Курганской области был введен режим ЧС из-за начала наводнения, которое может стать самым разрушительным за последние десятки лет. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана уже стал рекордно высоким за 21 век. Он достиг отметки в 919 сантиметров. По прогнозам, уровень может достигнуть 11 и более метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU.