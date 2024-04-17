Аэропорт Кургана готов к приходу большой воды

17 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Аэропорт Кургана работает в штатном режиме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганский аэропорт был подготовлен к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены, что угрозы подтопления нет. Об этом URA.RU сообщил представитель «Аэропорт Курган». «Угрозы подтопления территории аэропорта нет. Работа ведется в штатном режиме», — рассказал представитель аэропорта. Также, представитель курганского аэропорта сообщил, что ситуация с паводковой водой находится на контроле. Взлетно-посадочная полоса в городе Кургане, по данным аэропорта, принимает и отправляет борта. Ранее сообщалось о том, что в Курганской области был введен режим ЧС из-за начала наводнения, которое может стать самым разрушительным за последние десятки лет. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана уже стал рекордно высоким за 21 век. Он достиг отметки в 919 сантиметров. По прогнозам, уровень может достигнуть 11 и более метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский аэропорт был подготовлен к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены, что угрозы подтопления нет. Об этом URA.RU сообщил представитель «Аэропорт Курган». «Угрозы подтопления территории аэропорта нет. Работа ведется в штатном режиме», — рассказал представитель аэропорта. Также, представитель курганского аэропорта сообщил, что ситуация с паводковой водой находится на контроле. Взлетно-посадочная полоса в городе Кургане, по данным аэропорта, принимает и отправляет борта. Ранее сообщалось о том, что в Курганской области был введен режим ЧС из-за начала наводнения, которое может стать самым разрушительным за последние десятки лет. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана уже стал рекордно высоким за 21 век. Он достиг отметки в 919 сантиметров. По прогнозам, уровень может достигнуть 11 и более метров. Вся актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU.