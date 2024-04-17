Эпичный вид сверху затопленной Курганской области. Видео

В Кургане сняли с воздуха видео затопленного города и окрестностей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
Курганцам показали вид сверху на затопленный город Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Окрестности Кургана с жилыми домами, дачными поселками и гаражными кооперативами уходят под воду разлившегося Тобола. Видео с эпичными кадрами затопленных микрорайонов Кургана собрал корреспондент URA.RU.

«Разлив Тобола 2024 в Курганской области [стал] самым масштабным в 21 веке.», — говорится в смонтированном ролике местной видеостудии «Компакт ТВ» на странице организации соцсети «ВКонтакте». Для сравнения монтажеры добавили в ролик фотохронику наводнений прошлых лет в Кургане.

Корреспондент URA.RU снял подтопленные дачи в СНТ «Корвет» рядом с Курганом. В правительстве Курганской области показали кадры с поднявшейся водой в СНТ «Тюльпан», откуда при разливе Тобола не хотели эвакуироваться люди.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован рекордный для XXI века уровень воды. Тобол поднялся до 919 см. С правого берега реки эвакуируют население из домов и дач. Эти и другие новости можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.

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Окрестности Кургана с жилыми домами, дачными поселками и гаражными кооперативами уходят под воду разлившегося Тобола. Видео с эпичными кадрами затопленных микрорайонов Кургана собрал корреспондент URA.RU. «Разлив Тобола 2024 в Курганской области [стал] самым масштабным в 21 веке.», — говорится в смонтированном ролике местной видеостудии «Компакт ТВ» на странице организации соцсети «ВКонтакте». Для сравнения монтажеры добавили в ролик фотохронику наводнений прошлых лет в Кургане. Корреспондент URA.RU снял подтопленные дачи в СНТ «Корвет» рядом с Курганом. В правительстве Курганской области показали кадры с поднявшейся водой в СНТ «Тюльпан», откуда при разливе Тобола не хотели эвакуироваться люди. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован рекордный для XXI века уровень воды. Тобол поднялся до 919 см. С правого берега реки эвакуируют население из домов и дач. Эти и другие новости можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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