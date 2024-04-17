Происшествия Эпичный вид сверху затопленной Курганской области. Видео В Кургане сняли с воздуха видео затопленного города и окрестностей 17 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 + Курганцам показали вид сверху на затопленный город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Окрестности Кургана с жилыми домами, дачными поселками и гаражными кооперативами уходят под воду разлившегося Тобола. Видео с эпичными кадрами затопленных микрорайонов Кургана собрал корреспондент URA.RU. «Разлив Тобола 2024 в Курганской области [стал] самым масштабным в 21 веке.», — говорится в смонтированном ролике местной видеостудии «Компакт ТВ» на странице организации соцсети «ВКонтакте». Для сравнения монтажеры добавили в ролик фотохронику наводнений прошлых лет в Кургане. Корреспондент URA.RU снял подтопленные дачи в СНТ «Корвет» рядом с Курганом. В правительстве Курганской области показали кадры с поднявшейся водой в СНТ «Тюльпан», откуда при разливе Тобола не хотели эвакуироваться люди. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован рекордный для XXI века уровень воды. Тобол поднялся до 919 см. С правого берега реки эвакуируют население из домов и дач. Эти и другие новости можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Окрестности Кургана с жилыми домами, дачными поселками и гаражными кооперативами уходят под воду разлившегося Тобола. Видео с эпичными кадрами затопленных микрорайонов Кургана собрал корреспондент URA.RU. «Разлив Тобола 2024 в Курганской области [стал] самым масштабным в 21 веке.», — говорится в смонтированном ролике местной видеостудии «Компакт ТВ» на странице организации соцсети «ВКонтакте». Для сравнения монтажеры добавили в ролик фотохронику наводнений прошлых лет в Кургане. Корреспондент URA.RU снял подтопленные дачи в СНТ «Корвет» рядом с Курганом. В правительстве Курганской области показали кадры с поднявшейся водой в СНТ «Тюльпан», откуда при разливе Тобола не хотели эвакуироваться люди. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован рекордный для XXI века уровень воды. Тобол поднялся до 919 см. С правого берега реки эвакуируют население из домов и дач. Эти и другие новости можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям