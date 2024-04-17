«Большая вода» блокирует села в Тюменской области: главное к вечеру 17 апреля

В Тюменской области река Ишим превысила исторический максимум, людей эвакуируют

17 апреля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Не все жители сел покинули свои дома и отправились к родственникам и ПВР Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области второй день бушует «большая вода». У жителей сел Казанского района затапливает подворья и огороды, вода стоит на улицах, заливает дороги. Между населенными пунктами курсируют лодки, которые перевозят людей. А река Ишим превысила исторический максимум: такого уровня воды не было даже во время наводнения 2017-го года. Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум 17 апреля гидропост в селе Ильинка зафиксировал историческое превышение уровня воды в реке Ишим — 884 см. Это на 49 см больше, чем в 2017 году, когда было последнее наводнение, и на 84 см выше критической отметки. На других гидропостах спокойнее. Вода не превысила критических значений и даже не подобралась к ним близко. В Иртыше в Тобольске 277 см, в Исети (Исетское) — 343 см, в Туре в Тюмени — 269 см. Ялуторовск показал 449 см в реке Тобол, в Ишиме река на 394 сантиметрах. «Добро пожаловать» гласит табличка на въезде в подтопляемую деревню Большие Ярки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ситуация в затопляемых селах Топить начало Ильинку, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Люди эвакуируются, вода стоит в подворьях. Местами улицы затопило настолько, что люди передвигаются по колено в воде. Для жителей организовали лодочную переправу. Точный график ее работы пока утвержден не везде, но власти уверяют, что 18 апреля до людей донесут всю необходимую информацию. Помощь жителям затопляемых территорий Заблаговременная эвакуация 17 апреля стартовала в Викуловском районе. Пункты временного размещения готовы принимать граждан. Людям помогают полиция, Росгвардия и МЧС. С теми, кому это необходимо, работают психологи. Желающие могут привиться от гепатита А. В Казанском районе заменили фильтры на станциях подготовки питьевой воды. Ее можно употреблять, но только после кипячения. От МЧС к ликвидации паводка привлечены более 2 100 специалистов и 603 единицы техники. В Казанском районе наращивают высоту дамбы, укрепление происходит в Ялуторовском и Упоровском районах, Ишиме и других муниципальных образованиях. Реку Ишим продолжают освобождать ото льда. Саперы провели уже более 540 подрывов. Школьников отправили на дистант Дистанционное обучение для учеников школ на вечер 17 апреля введено в восьми муниципальных образованиях. Это Ялуторовск, Ялуторовский район, Абатский район, Викуловский район, Ишимский район, Казанский район, Упоровский район, Ишим. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляции главных событий в период паводка. Прочитать о самом важном из того, что происходит в регионе, можно в нашем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области второй день бушует «большая вода». У жителей сел Казанского района затапливает подворья и огороды, вода стоит на улицах, заливает дороги. Между населенными пунктами курсируют лодки, которые перевозят людей. А река Ишим превысила исторический максимум: такого уровня воды не было даже во время наводнения 2017-го года. 17 апреля гидропост в селе Ильинка зафиксировал историческое превышение уровня воды в реке Ишим — 884 см. Это на 49 см больше, чем в 2017 году, когда было последнее наводнение, и на 84 см выше критической отметки. На других гидропостах спокойнее. Вода не превысила критических значений и даже не подобралась к ним близко. В Иртыше в Тобольске 277 см, в Исети (Исетское) — 343 см, в Туре в Тюмени — 269 см. Ялуторовск показал 449 см в реке Тобол, в Ишиме река на 394 сантиметрах. Топить начало Ильинку, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Люди эвакуируются, вода стоит в подворьях. Местами улицы затопило настолько, что люди передвигаются по колено в воде. Для жителей организовали лодочную переправу. Точный график ее работы пока утвержден не везде, но власти уверяют, что 18 апреля до людей донесут всю необходимую информацию. Заблаговременная эвакуация 17 апреля стартовала в Викуловском районе. Пункты временного размещения готовы принимать граждан. Людям помогают полиция, Росгвардия и МЧС. С теми, кому это необходимо, работают психологи. Желающие могут привиться от гепатита А. В Казанском районе заменили фильтры на станциях подготовки питьевой воды. Ее можно употреблять, но только после кипячения. От МЧС к ликвидации паводка привлечены более 2 100 специалистов и 603 единицы техники. В Казанском районе наращивают высоту дамбы, укрепление происходит в Ялуторовском и Упоровском районах, Ишиме и других муниципальных образованиях. Реку Ишим продолжают освобождать ото льда. Саперы провели уже более 540 подрывов. Дистанционное обучение для учеников школ на вечер 17 апреля введено в восьми муниципальных образованиях. Это Ялуторовск, Ялуторовский район, Абатский район, Викуловский район, Ишимский район, Казанский район, Упоровский район, Ишим. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляции главных событий в период паводка. Прочитать о самом важном из того, что происходит в регионе, можно в нашем материале.