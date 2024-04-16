«Большая вода» в Тюменской области, день второй. Онлайн-трансляция

В Тюменской области срочно эвакуируют деревни и села в зоне затопления

17 апреля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

В населенных пунктах продолжают укреплять дамбы Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области второй день продолжается эвакуация жителей сел и деревень, расположенных в Ишимском и Казанском районах. Вода в реке Ишим продолжает прибывать, по данным гидропоста в Ильинке по состоянию на утро 17 апреля уровень составляет 839 см, при том, что критическое значение — 800 см. 10:43 Как сообщает глава Казанского района Татьяна Богданова, в муниципальном образовании провели техническое обслуживание станций подготовки питьевой воды, заменили фильтры. Водой можно пользоваться, но только после кипячения.



Жителей, которые столкнутся с завышением цен на питьевую воду в магазинах, просят сообщать об этом в прокуратуру - +7(34553) 4-13-74. 10:41 Также в Казанском районе после 12:00 начнет работать лодочная переправа МЧС. 10:41 В Казанском районе отменили автобусы № 125 «Ильинка — Викторовка» и № 122 «Казанское — Копотилово».



Движение по маршрутам № 558 «Казанское — Викторовка» и № 558 Д «Казанское — Викторовка» осуществляется только до села Ильинка.



В случае подтопления дороги на деревню Большие Ярки автобусы также отменят. 10:34 А вот вид поближе — что осталось от дороги между Афонькино и Ильинкой.



«Водители говорят, что такая же ситуация, как вчера была в Афонькино, когда колеса машин уже скрывала вода, сегодня наблюдается в селе Большие Ярки», — сообщает корреспондент URA.RU. 10:19 «По дороге в село Афонькино на первом мосту стоит ДПС, машины разворачивают, проезд закрыт. Вчера, когда мы туда ездили, впереди еще было два моста. Сейчас их не видно. Скорее всего, они под водой», — передает с места событий корреспондент URA.RU.



Ранее директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович рассказал агентству, что власти не станут выделять лодки для переправы тех сельчан, которые заблаговременно не эвакуировались. 10:11 По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 884 см;

город Ишим — 394 см;

Абатский район — 467;

Викулово — 357.

Уровень воды в Тоболе: Ялуторовск — 449;

Коркино — 395;

Упорово — 449;

Иевлево — 320.

Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см.



Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку. 10:02 МЧС продолжает через смс оповещать жителей Казанского района об опасности и эвакуации. Скрин: URA.RU 10:01 В селе Ильинка при помощи песка и глины засыпают лог на одной из улиц. 09:55 Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона отчитается о ходе работы по минимизации последствий паводка. 09:53 В село Ильинка продолжает приходить вода. На видео — одно и тоже место с разницей в сутки. 09:46 Срочно эвакуироваться просят и жителей населенных пунктов в Казанском районе, а именно: Казанское;

Новогеоргиевка;

Паленка;

Афонькино;

Ильина;

Ельцово;

Большие Ярки;

Боровлянка;

Новоселезнево;

Гагарье;

Шагалово;

Песчаное;

Ченчерь;

Малая Ченчерь;

Малые Ярки. 09:44 В регионе продолжает работать круглосуточная горячая линия. Вопросы по паводку можно задать по номеру 122 (кнопка 3). 09:41 В Ишимском районе 17 апреля начали эвакуацию жителей поселков Плодопитомник, Детский дом 29, Дом отдыха, деревень Синицына, Симаново, Б. Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, Заворохино, сел Боровое, Плешково и Клепиково, Детского санатория. Людей просят брать с собой необходимое — документы, лекарства, вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области второй день продолжается эвакуация жителей сел и деревень, расположенных в Ишимском и Казанском районах. Вода в реке Ишим продолжает прибывать, по данным гидропоста в Ильинке по состоянию на утро 17 апреля уровень составляет 839 см, при том, что критическое значение — 800 см. 10:43 17.04.2024 Как сообщает глава Казанского района Татьяна Богданова, в муниципальном образовании провели техническое обслуживание станций подготовки питьевой воды, заменили фильтры. Водой можно пользоваться, но только после кипячения. Жителей, которые столкнутся с завышением цен на питьевую воду в магазинах, просят сообщать об этом в прокуратуру - +7(34553) 4-13-74. 10:41 17.04.2024 Также в Казанском районе после 12:00 начнет работать лодочная переправа МЧС. 10:41 17.04.2024 В Казанском районе отменили автобусы № 125 «Ильинка — Викторовка» и № 122 «Казанское — Копотилово». Движение по маршрутам № 558 «Казанское — Викторовка» и № 558 Д «Казанское — Викторовка» осуществляется только до села Ильинка. В случае подтопления дороги на деревню Большие Ярки автобусы также отменят. 10:34 17.04.2024 А вот вид поближе — что осталось от дороги между Афонькино и Ильинкой. «Водители говорят, что такая же ситуация, как вчера была в Афонькино, когда колеса машин уже скрывала вода, сегодня наблюдается в селе Большие Ярки», — сообщает корреспондент URA.RU. 10:19 17.04.2024 «По дороге в село Афонькино на первом мосту стоит ДПС, машины разворачивают, проезд закрыт. Вчера, когда мы туда ездили, впереди еще было два моста. Сейчас их не видно. Скорее всего, они под водой», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Ранее директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович рассказал агентству, что власти не станут выделять лодки для переправы тех сельчан, которые заблаговременно не эвакуировались. 10:11 17.04.2024 По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Уровень воды в Тоболе: Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см. Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку. 10:02 17.04.2024 МЧС продолжает через смс оповещать жителей Казанского района об опасности и эвакуации. 10:01 17.04.2024 В селе Ильинка при помощи песка и глины засыпают лог на одной из улиц. 09:55 17.04.2024 Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона отчитается о ходе работы по минимизации последствий паводка. 09:53 17.04.2024 В село Ильинка продолжает приходить вода. На видео — одно и тоже место с разницей в сутки. 09:46 17.04.2024 Срочно эвакуироваться просят и жителей населенных пунктов в Казанском районе, а именно: 09:44 17.04.2024 В регионе продолжает работать круглосуточная горячая линия. Вопросы по паводку можно задать по номеру 122 (кнопка 3). 09:41 17.04.2024 В Ишимском районе 17 апреля начали эвакуацию жителей поселков Плодопитомник, Детский дом 29, Дом отдыха, деревень Синицына, Симаново, Б. Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, Заворохино, сел Боровое, Плешково и Клепиково, Детского санатория. Людей просят брать с собой необходимое — документы, лекарства, вещи.