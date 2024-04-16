В Тюменской области второй день продолжается эвакуация жителей сел и деревень, расположенных в Ишимском и Казанском районах. Вода в реке Ишим продолжает прибывать, по данным гидропоста в Ильинке по состоянию на утро 17 апреля уровень составляет 839 см, при том, что критическое значение — 800 см.
10:43 17.04.2024 Как сообщает глава Казанского района Татьяна Богданова, в муниципальном образовании провели техническое обслуживание станций подготовки питьевой воды, заменили фильтры. Водой можно пользоваться, но только после кипячения.
Жителей, которые столкнутся с завышением цен на питьевую воду в магазинах, просят сообщать об этом в прокуратуру - +7(34553) 4-13-74.
10:41 17.04.2024 Также в Казанском районе после 12:00 начнет работать лодочная переправа МЧС.
10:41 17.04.2024 В Казанском районе отменили автобусы № 125 «Ильинка — Викторовка» и № 122 «Казанское — Копотилово».
Движение по маршрутам № 558 «Казанское — Викторовка» и № 558 Д «Казанское — Викторовка» осуществляется только до села Ильинка.
В случае подтопления дороги на деревню Большие Ярки автобусы также отменят.
10:34 17.04.2024 А вот вид поближе — что осталось от дороги между Афонькино и Ильинкой.
«Водители говорят, что такая же ситуация, как вчера была в Афонькино, когда колеса машин уже скрывала вода, сегодня наблюдается в селе Большие Ярки», — сообщает корреспондент URA.RU.
10:19 17.04.2024 «По дороге в село Афонькино на первом мосту стоит ДПС, машины разворачивают, проезд закрыт. Вчера, когда мы туда ездили, впереди еще было два моста. Сейчас их не видно. Скорее всего, они под водой», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
Ранее директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович рассказал агентству, что власти не станут выделять лодки для переправы тех сельчан, которые заблаговременно не эвакуировались.
10:11 17.04.2024 По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий:
- Ильинка — 884 см;
- город Ишим — 394 см;
- Абатский район — 467;
- Викулово — 357.
Уровень воды в Тоболе:
- Ялуторовск — 449;
- Коркино — 395;
- Упорово — 449;
- Иевлево — 320.
Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см.
Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку.
10:02 17.04.2024 МЧС продолжает через смс оповещать жителей Казанского района об опасности и эвакуации.
10:01 17.04.2024 В селе Ильинка при помощи песка и глины засыпают лог на одной из улиц.
09:55 17.04.2024 Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона отчитается о ходе работы по минимизации последствий паводка.
09:53 17.04.2024 В село Ильинка продолжает приходить вода. На видео — одно и тоже место с разницей в сутки.
09:46 17.04.2024 Срочно эвакуироваться просят и жителей населенных пунктов в Казанском районе, а именно:
- Казанское;
- Новогеоргиевка;
- Паленка;
- Афонькино;
- Ильина;
- Ельцово;
- Большие Ярки;
- Боровлянка;
- Новоселезнево;
- Гагарье;
- Шагалово;
- Песчаное;
- Ченчерь;
- Малая Ченчерь;
- Малые Ярки.
09:44 17.04.2024 В регионе продолжает работать круглосуточная горячая линия. Вопросы по паводку можно задать по номеру 122 (кнопка 3).
09:41 17.04.2024 В Ишимском районе 17 апреля начали эвакуацию жителей поселков Плодопитомник, Детский дом 29, Дом отдыха, деревень Синицына, Симаново, Б. Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, Заворохино, сел Боровое, Плешково и Клепиково, Детского санатория. Людей просят брать с собой необходимое — документы, лекарства, вещи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!