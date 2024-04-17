В Челябинске пройдет форум «Российская креативная неделя — Урал»

17 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уверен, что региону есть, что показать в плане креативных индустрий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 24—25 апреля состоится фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в пресс-конференции, состоявшейся в Москве 17 апреля и посвященной форуму, принял участие губернатор региона Алексей Текслер. «Впервые уральский форум пройдет именно у нас. Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаем креативные пространства, внедряем налоговые преференции. Планируем в этом году создать креативный кластер. Мы системно подходим к теме креативных индустрий: как к бизнесу, как к образованию и в целом как к творчеству. Поэтому нам есть что показать и рассказать на Российской креативной неделе», — сообщил Текслер. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что вклад креативных индустрий в экономику страны оценивается на уровне 4,87% ВВП. Задача, которую ставит правительство, к 2030 году увеличить этот показатель до 6%. В Челябинской области 67 млрд рублей составляет выручка организаций креативных индустрий. Заметные цифры, значит нужно в это вкладываться. Креативный продукт рождает добавленную стоимость, не будучи завязанным на ресурсах, валюте, санкциях. Это чистый человеческий интеллект. Креативные индустрии — это сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях. К креативным индустриям относят научно-исследовательскую деятельность, дизайн, телевидение, музыку, моду, архитектуру, разработку программного обеспечения и другие виды деятельности. Главная особенность креативных индустрий — сочетание творческого компонента и высоких технологий.В челябинском форуме примут участие более 100 экспертов, в том числе представители ритейла, исследовательских организаций, креативного бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 24—25 апреля состоится фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в пресс-конференции, состоявшейся в Москве 17 апреля и посвященной форуму, принял участие губернатор региона Алексей Текслер. «Впервые уральский форум пройдет именно у нас. Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаем креативные пространства, внедряем налоговые преференции. Планируем в этом году создать креативный кластер. Мы системно подходим к теме креативных индустрий: как к бизнесу, как к образованию и в целом как к творчеству. Поэтому нам есть что показать и рассказать на Российской креативной неделе», — сообщил Текслер. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что вклад креативных индустрий в экономику страны оценивается на уровне 4,87% ВВП. Задача, которую ставит правительство, к 2030 году увеличить этот показатель до 6%. В Челябинской области 67 млрд рублей составляет выручка организаций креативных индустрий. Заметные цифры, значит нужно в это вкладываться. Креативный продукт рождает добавленную стоимость, не будучи завязанным на ресурсах, валюте, санкциях. Это чистый человеческий интеллект. Креативные индустрии — это сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях. К креативным индустриям относят научно-исследовательскую деятельность, дизайн, телевидение, музыку, моду, архитектуру, разработку программного обеспечения и другие виды деятельности. Главная особенность креативных индустрий — сочетание творческого компонента и высоких технологий.В челябинском форуме примут участие более 100 экспертов, в том числе представители ритейла, исследовательских организаций, креативного бизнеса.