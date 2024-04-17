Пермяки устроили ажиотаж на первый рейс в Турцию

17 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Первый рейс из Перми в Турцию в 2024 году совершит авиакомпания Azur Air Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Перми раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который вылетает 21 апреля. Об этом сообщили представители пермской туристической фирмы «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». «На первый рейс из Перми в Турцию уже нет мест. На Средиземноморской части вовсю загорают, а отважные даже плавают», — сказано в сообщении. Турагенты уточнили, что билеты закончились еще за неделю до вылета. Также у туристов большой популярностью пользуются турецкие отели. Они заполнены на 90%. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что первый рейс из Перми в Турцию 21 апреля совершит авиакомпания Azur Air. Ранее стало известно, что бюджетная авиакомпания Corendon Airlines также планирует запустить полетную программу из Перми в Анталью. Но информация об этом на сайте аэропорта пока отсутствует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который вылетает 21 апреля. Об этом сообщили представители пермской туристической фирмы «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». «На первый рейс из Перми в Турцию уже нет мест. На Средиземноморской части вовсю загорают, а отважные даже плавают», — сказано в сообщении. Турагенты уточнили, что билеты закончились еще за неделю до вылета. Также у туристов большой популярностью пользуются турецкие отели. Они заполнены на 90%. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что первый рейс из Перми в Турцию 21 апреля совершит авиакомпания Azur Air. Ранее стало известно, что бюджетная авиакомпания Corendon Airlines также планирует запустить полетную программу из Перми в Анталью. Но информация об этом на сайте аэропорта пока отсутствует.