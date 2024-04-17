Пермяки устроили ажиотаж на первый рейс в Турцию

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Первый рейс из Перми в Турцию в 2024 году совершит авиакомпания Azur Air Фото:

Жители Перми раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который вылетает 21 апреля. Об этом сообщили представители пермской туристической фирмы «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте».

«На первый рейс из Перми в Турцию уже нет мест. На Средиземноморской части вовсю загорают, а отважные даже плавают», — сказано в сообщении.

Турагенты уточнили, что билеты закончились еще за неделю до вылета. Также у туристов большой популярностью пользуются турецкие отели. Они заполнены на 90%. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что первый рейс из Перми в Турцию 21 апреля совершит авиакомпания Azur Air. Ранее стало известно, что бюджетная авиакомпания Corendon Airlines также планирует запустить полетную программу из Перми в Анталью. Но информация об этом на сайте аэропорта пока отсутствует.

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Жители Перми раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который вылетает 21 апреля. Об этом сообщили представители пермской туристической фирмы «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». «На первый рейс из Перми в Турцию уже нет мест. На Средиземноморской части вовсю загорают, а отважные даже плавают», — сказано в сообщении. Турагенты уточнили, что билеты закончились еще за неделю до вылета. Также у туристов большой популярностью пользуются турецкие отели. Они заполнены на 90%. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что первый рейс из Перми в Турцию 21 апреля совершит авиакомпания Azur Air. Ранее стало известно, что бюджетная авиакомпания Corendon Airlines также планирует запустить полетную программу из Перми в Анталью. Но информация об этом на сайте аэропорта пока отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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