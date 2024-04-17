В районной мэрии ЯНАО избавляются от прежней команды

Директору подведа мэрии ЯНАО грозит увольнение по утрате доверия

В Тазовском районе директора подведа хотят уволить по утрате доверия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО проходит проверка в отношении директора муниципального дорожно-транспортного предприятия Хачика Гозеяна, его могут уволить по утрате доверия. Он возглавил предприятие по приглашению бывшего главы района Василия Паршакова, сообщили URA.RU источники в политических кругах.

«Поводом для проведения проверки стал интерес к муниципальным контрактам, которые предприятие Гозеяна заключало на поставку дизельного топлива и услуги по проведению работ. Директор заведомо создавал условия для заключения контрактов теми фирмами, которые возглавляли его родственники», — сообщил URA.RU собеседник.

На сайте единой системы закупок размещены несколько многомиллионных закупок дизельного топлива для муниципального предприятия. Так, 5 декабря 2023 года контракт на сумму 89 миллионов рублей выиграло ООО «Поляртранс», та же фирма победила при заключении контракта на 17 миллионов рублей 19 марта. По данным СБИС, директором «Поляртранс» числится Братик Хуршудян, который приходится родственником Гозеяну.

Источники агентства сообщают, что Гозеян возглавил муниципальное предприятие по приглашению бывшего мэра Тазовского района Василия Паршакова (в настоящее время последний является депутатом окружного Заксобрания). Они оба работали вместе в Красноселькупском районе.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. Там обещали подготовить ответ позже. В пресс-службе администрации Тазовского района сообщили, что проверка в отношении Гозеяна идет, рассмотрение и решение будет принято в ближайшее время.

В Тазовском районном суде 17 апреля уже начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой. Она обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения.