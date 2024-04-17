Астронавты запустили «космический» поезд в метро Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Прокопьев (по центру) пожелал юным екатеринбуржцам полюбить космос, как старшее поколение
Сергей Прокопьев (по центру) пожелал юным екатеринбуржцам полюбить космос, как старшее поколение Фото:

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — запустили «космический» состав, в рамках форума «Урал космический». На церемонии побывал корреспондент URA.RU

«[Запуск] стал удивительным событием, которое действительно приблизит всех жителей Екатеринбурга и гостей к космическим свершениям. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили, как космический состав, так и „Планетарий“ Екатеринбург. Чтобы в их сердцах так же, как когда-то в наших сердцах зажглась страсть к космосу», — сказал Прокопьев.

Поезд будет курсировать в метро по всем станциям в течение года. Объявлять остановки в вагонах будут космонавты, а с помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать о космосе.

Космонавты рассказывают о работе на МКС
Космонавты рассказывают о работе на МКС
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Юрий Гагарин улыбнулся екатеринбуржцам со стены вагона «космического» поезда
Юрий Гагарин улыбнулся екатеринбуржцам со стены вагона «космического» поезда
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Космонавты обсуждают прошедшую экспедицию на МКС
Космонавты обсуждают прошедшую экспедицию на МКС
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На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — запустили «космический» состав, в рамках форума «Урал космический». На церемонии побывал корреспондент URA.RU «[Запуск] стал удивительным событием, которое действительно приблизит всех жителей Екатеринбурга и гостей к космическим свершениям. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили, как космический состав, так и „Планетарий“ Екатеринбург. Чтобы в их сердцах так же, как когда-то в наших сердцах зажглась страсть к космосу», — сказал Прокопьев. Поезд будет курсировать в метро по всем станциям в течение года. Объявлять остановки в вагонах будут космонавты, а с помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать о космосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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