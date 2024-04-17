Астронавты запустили «космический» поезд в метро Екатеринбурга. Фото

17 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сергей Прокопьев (по центру) пожелал юным екатеринбуржцам полюбить космос, как старшее поколение Фото: Илья Московец © URA.RU На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — запустили «космический» состав, в рамках форума «Урал космический». На церемонии побывал корреспондент URA.RU «[Запуск] стал удивительным событием, которое действительно приблизит всех жителей Екатеринбурга и гостей к космическим свершениям. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили, как космический состав, так и „Планетарий“ Екатеринбург. Чтобы в их сердцах так же, как когда-то в наших сердцах зажглась страсть к космосу», — сказал Прокопьев. Поезд будет курсировать в метро по всем станциям в течение года. Объявлять остановки в вагонах будут космонавты, а с помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать о космосе. Космонавты рассказывают о работе на МКС Фото: Илья Московец © URA.RU Юрий Гагарин улыбнулся екатеринбуржцам со стены вагона «космического» поезда Фото: Илья Московец © URA.RU Космонавты обсуждают прошедшую экспедицию на МКС Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — запустили «космический» состав, в рамках форума «Урал космический». На церемонии побывал корреспондент URA.RU «[Запуск] стал удивительным событием, которое действительно приблизит всех жителей Екатеринбурга и гостей к космическим свершениям. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили, как космический состав, так и „Планетарий“ Екатеринбург. Чтобы в их сердцах так же, как когда-то в наших сердцах зажглась страсть к космосу», — сказал Прокопьев. Поезд будет курсировать в метро по всем станциям в течение года. Объявлять остановки в вагонах будут космонавты, а с помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать о космосе.