На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — запустили «космический» состав, в рамках форума «Урал космический». На церемонии побывал корреспондент URA.RU
«[Запуск] стал удивительным событием, которое действительно приблизит всех жителей Екатеринбурга и гостей к космическим свершениям. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили, как космический состав, так и „Планетарий“ Екатеринбург. Чтобы в их сердцах так же, как когда-то в наших сердцах зажглась страсть к космосу», — сказал Прокопьев.
Поезд будет курсировать в метро по всем станциям в течение года. Объявлять остановки в вагонах будут космонавты, а с помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать о космосе.
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На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге три космонавта — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — запустили «космический» состав, в рамках форума «Урал космический». На церемонии побывал корреспондент URA.RU «[Запуск] стал удивительным событием, которое действительно приблизит всех жителей Екатеринбурга и гостей к космическим свершениям. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили, как космический состав, так и „Планетарий“ Екатеринбург. Чтобы в их сердцах так же, как когда-то в наших сердцах зажглась страсть к космосу», — сказал Прокопьев. Поезд будет курсировать в метро по всем станциям в течение года. Объявлять остановки в вагонах будут космонавты, а с помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать о космосе.