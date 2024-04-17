Свердловчан призывали остаться дома в выходные из-за аномальной жары

МЧС: в выходные в Свердловской области ожидается аномальная жара
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Город во время ЧМ. Екатеринбург, катер, река исеть, солнце, город екатеринбург, закат
Температура превысит климатическую норму на семь градусов Фото:

В Свердловской области с 18 по 22 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов. Из-за чего спасатели призвали жителей региона остаться дома, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 18—22 апреля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Лучше всего остаться дома», — следует из сообщения. Спасатели просят свердловчан соблюдать правила безопасности в условиях жары.

В ведомстве рекомендуют закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. «Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости», — отметили в МЧС. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».

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В Свердловской области с 18 по 22 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов. Из-за чего спасатели призвали жителей региона остаться дома, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 18—22 апреля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Лучше всего остаться дома», — следует из сообщения. Спасатели просят свердловчан соблюдать правила безопасности в условиях жары. В ведомстве рекомендуют закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. «Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости», — отметили в МЧС. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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