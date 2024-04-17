Рассмотрение одного из исков «Роснано» произойдет на закрытом заседании суда

17 апреля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

«Роснано» попросил о закрытом заседании суда по своему иску Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство на рассмотрение иска «об установлении факта, имеющего юридическое значение» АО «Роснано» в формате закрытого заседания суда. Это связано с тем, что в материалах дела находятся документы под грифом «Для служебного пользования». Об этом сообщил представитель организации. «В материалах дела находятся документы под грифом „ДСП“», — передает «Интерфакс» слова представителя компании. Также он отметил, что любая информация может отразиться на котировках, потому что «Роснано» выпускает ценные бумаги для развития биржевых облигаций. Иск был подан 27 февраля. Кроме того, представители ВЭБ.РФ и Минэкономразвития, которые были привлечены в качестве третьих лиц, оставили этот вопрос на рассмотрение суда. В свою очередь, Минфин, представитель еще одного третьего лица, не присутствовал на заседании. Ранее источник, близкий к «Роснано», заявил, что заявление было подано для признания изменения учетной политики, осуществленное в 2016—2017 годах в условиях недостаточности имущества компании. По итогам переоценки обязательства «Роснано» были перенесены в ее капитал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство на рассмотрение иска «об установлении факта, имеющего юридическое значение» АО «Роснано» в формате закрытого заседания суда. Это связано с тем, что в материалах дела находятся документы под грифом «Для служебного пользования». Об этом сообщил представитель организации. «В материалах дела находятся документы под грифом „ДСП“», — передает «Интерфакс» слова представителя компании. Также он отметил, что любая информация может отразиться на котировках, потому что «Роснано» выпускает ценные бумаги для развития биржевых облигаций. Иск был подан 27 февраля. Кроме того, представители ВЭБ.РФ и Минэкономразвития, которые были привлечены в качестве третьих лиц, оставили этот вопрос на рассмотрение суда. В свою очередь, Минфин, представитель еще одного третьего лица, не присутствовал на заседании. Ранее источник, близкий к «Роснано», заявил, что заявление было подано для признания изменения учетной политики, осуществленное в 2016—2017 годах в условиях недостаточности имущества компании. По итогам переоценки обязательства «Роснано» были перенесены в ее капитал.