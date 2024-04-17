Рекордный уровень Тобола в Кургане продолжает расти

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Виды Кургана. Курган , дамба, строительство, набережная, мешки с песком
Уровень Тобола вырос до 927 сантиметров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень реки Тобол в Кургане бьет свой собственный рекорд. Водоем продолжает заполнять водой. По последним данным, уровень воды составил 927 сантиметров. Об этом сообщается на сайте открытых гидрологических данных.

«Уровень в реке Тобол вырос на восемь сантиментов. Показатель составил 927 сантиметров», — указано на сайте.

В Курганской области началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.

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Уровень реки Тобол в Кургане бьет свой собственный рекорд. Водоем продолжает заполнять водой. По последним данным, уровень воды составил 927 сантиметров. Об этом сообщается на сайте открытых гидрологических данных. «Уровень в реке Тобол вырос на восемь сантиментов. Показатель составил 927 сантиметров», — указано на сайте. В Курганской области началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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