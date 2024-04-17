Рекордный уровень Тобола в Кургане продолжает расти

17 апреля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Уровень Тобола вырос до 927 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень реки Тобол в Кургане бьет свой собственный рекорд. Водоем продолжает заполнять водой. По последним данным, уровень воды составил 927 сантиметров. Об этом сообщается на сайте открытых гидрологических данных. «Уровень в реке Тобол вырос на восемь сантиментов. Показатель составил 927 сантиметров», — указано на сайте. В Курганской области началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень реки Тобол в Кургане бьет свой собственный рекорд. Водоем продолжает заполнять водой. По последним данным, уровень воды составил 927 сантиметров. Об этом сообщается на сайте открытых гидрологических данных. «Уровень в реке Тобол вырос на восемь сантиментов. Показатель составил 927 сантиметров», — указано на сайте. В Курганской области началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.