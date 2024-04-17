В Екатеринбурге насмерть разбился байкер. Фото

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В ГИБДД сообщили, что мотоциклист ехал без защитной экипировки
В ГИБДД сообщили, что мотоциклист ехал без защитной экипировки Фото:

В Екатеринбурге на улице Чемпионов рядом с домом №5 байкер налетел на бордюр и разбился насмерть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

«По предварительным данным байкер, управляя мотоциклом „Кавасаки“, двигался с небезопасной скоростью по ул. Чемпионов, где потерял контроль над управлением мотоцикла, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего отлетел на препятствие в виде столба, а мотоцикл отбросило на стоящую автомашину „Фольксваген Поло“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе дополнили, что 47-летний мотоциклист превысил скорость и не справился с управлением мотоцикла. Мужчина ехал в шлеме, но без защитной экипировки. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

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В Екатеринбурге на улице Чемпионов рядом с домом №5 байкер налетел на бордюр и разбился насмерть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. «По предварительным данным байкер, управляя мотоциклом „Кавасаки“, двигался с небезопасной скоростью по ул. Чемпионов, где потерял контроль над управлением мотоцикла, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего отлетел на препятствие в виде столба, а мотоцикл отбросило на стоящую автомашину „Фольксваген Поло“», — говорится в сообщении. В пресс-службе дополнили, что 47-летний мотоциклист превысил скорость и не справился с управлением мотоцикла. Мужчина ехал в шлеме, но без защитной экипировки. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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