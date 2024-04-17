В Екатеринбурге на улице Чемпионов рядом с домом №5 байкер налетел на бордюр и разбился насмерть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.
«По предварительным данным байкер, управляя мотоциклом „Кавасаки“, двигался с небезопасной скоростью по ул. Чемпионов, где потерял контроль над управлением мотоцикла, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего отлетел на препятствие в виде столба, а мотоцикл отбросило на стоящую автомашину „Фольксваген Поло“», — говорится в сообщении.
В пресс-службе дополнили, что 47-летний мотоциклист превысил скорость и не справился с управлением мотоцикла. Мужчина ехал в шлеме, но без защитной экипировки. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи.
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