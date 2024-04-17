Доставлять ямальцев к отдаленным территориям будут служебные вертолеты

Дмитрий Артюхов анонсировал новые меры поддержки коренного населения

17 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Служебные вертолеты будут перевозить ямальцев в отдаленные районы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Ямала получат возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах. О новых мерах поддержки коренного населения рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Это будет возможно на заказных нерегулярных рейсах при наличии свободных мест. Такие вертолетные борты заказывает служба ветеринарии, департамент природных ресурсов, который занимается мониторингом состояния биоресурсов в лесах», — говорится в материале на сайте окружного правительства. Нововведение предусмотрено с целью упростить путь к труднодоступным районам и стойбищам. Воспользоваться новой возможностью смогут ямальцы, возвращающиеся с лечения, студенты и другие северяне. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также сообщил о раздаче оленеводам-частникам первых ветеринарных аптечек с лекарственными препаратами и инструментами — до конца сезона планируют раздать 1576 таких наборов. Ранее URA.RU сообщало о мерах социальной поддержки, ожидающих ямальцев в 2024 году. О новых программах рассказали в департаменте социальной защиты населения ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ямала получат возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах. О новых мерах поддержки коренного населения рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Это будет возможно на заказных нерегулярных рейсах при наличии свободных мест. Такие вертолетные борты заказывает служба ветеринарии, департамент природных ресурсов, который занимается мониторингом состояния биоресурсов в лесах», — говорится в материале на сайте окружного правительства. Нововведение предусмотрено с целью упростить путь к труднодоступным районам и стойбищам. Воспользоваться новой возможностью смогут ямальцы, возвращающиеся с лечения, студенты и другие северяне. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также сообщил о раздаче оленеводам-частникам первых ветеринарных аптечек с лекарственными препаратами и инструментами — до конца сезона планируют раздать 1576 таких наборов. Ранее URA.RU сообщало о мерах социальной поддержки, ожидающих ямальцев в 2024 году. О новых программах рассказали в департаменте социальной защиты населения ЯНАО.