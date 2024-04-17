Жители Ямала получат возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах. О новых мерах поддержки коренного населения рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Это будет возможно на заказных нерегулярных рейсах при наличии свободных мест. Такие вертолетные борты заказывает служба ветеринарии, департамент природных ресурсов, который занимается мониторингом состояния биоресурсов в лесах», — говорится в материале на сайте окружного правительства.
Нововведение предусмотрено с целью упростить путь к труднодоступным районам и стойбищам. Воспользоваться новой возможностью смогут ямальцы, возвращающиеся с лечения, студенты и другие северяне. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также сообщил о раздаче оленеводам-частникам первых ветеринарных аптечек с лекарственными препаратами и инструментами — до конца сезона планируют раздать 1576 таких наборов.
Ранее URA.RU сообщало о мерах социальной поддержки, ожидающих ямальцев в 2024 году. О новых программах рассказали в департаменте социальной защиты населения ЯНАО.
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Жители Ямала получат возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах. О новых мерах поддержки коренного населения рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Это будет возможно на заказных нерегулярных рейсах при наличии свободных мест. Такие вертолетные борты заказывает служба ветеринарии, департамент природных ресурсов, который занимается мониторингом состояния биоресурсов в лесах», — говорится в материале на сайте окружного правительства. Нововведение предусмотрено с целью упростить путь к труднодоступным районам и стойбищам. Воспользоваться новой возможностью смогут ямальцы, возвращающиеся с лечения, студенты и другие северяне. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также сообщил о раздаче оленеводам-частникам первых ветеринарных аптечек с лекарственными препаратами и инструментами — до конца сезона планируют раздать 1576 таких наборов. Ранее URA.RU сообщало о мерах социальной поддержки, ожидающих ямальцев в 2024 году. О новых программах рассказали в департаменте социальной защиты населения ЯНАО.