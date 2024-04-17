Ямальских депутатов обязали собрать деньги на нужды СВО

В заксобрании ЯНАО собирают деньги на покупку автомобиля и техники для бойцов

Средства собирают по поручению спикера заксобрания Сергея Ямкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин распорядился собрать с депутатов и сотрудников аппарата регпарламента сумму, необходимую для покупки автомобиля и техники для бойцов СВО. По информации источников URA.RU, деньги собираются в добровольно-принудительном порядке.

«Указание собрать необходимые средства со всех получающих зарплату народных избранников, их помощников и работников аппарата заксо дал спикер регпарламента Сергей Ямкин», — рассказал собеседник агентства, подтвердивший свои слова скриншотами чатов и переписок. При этом часть работников заксо оказалась якобы поставлена перед фактом необходимости сдавать деньги — без дополнительных разъяснений.

Руководитель организационного управления заксоброания ЯНАО Татьяна Сэротэтто на вопросы сотрудников, на какой конкретно автомобиль и на какую конкретно технику идет сбор средств, не пояснила. «Обсуждение было в группе депутатов, не готова обсуждать его со своей стороны, только исполняю», — парировала сотрудница на вопросы во внутреннем чате заксобрания.

Деньги, однако, собирают, по словам источника, не только с депутатов, но и с их помощников, а также с других сотрудников регпарламента, получающих зарплату. Всего речь идет о более чем 70 сотрудниках.

В пресс-службе заксобрания на запрос агентства подтвердили сбор средств, но пояснили — это делается на добровольной основе. Помощь участникам СВО и членам их семей региональный парламент оказывает регулярно и депутатами, и работниками аппарата.

«В силу функциональных обязанностей сбор средств осуществляет организационное управление аппарата ЗС ЯНАО, руководитель которого — Сэротэтто Т.К. Депутаты знают о потребностях бойцов, многие патронируют семьи военнослужащих, всегда откликаются на призыв и сами выступают инициаторами помощи», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время средства собирают на приобретение автомобиля отечественного производства, марки которых традиционно используются в зоне СВО, а также запчастей к нему. «Участие добровольное, размер взноса — исходя из личных побуждений участника. По итогам акций коллективу всегда предоставляется отчет о расходовании средств и получателях помощи, включая видеоответы бойцов», — уточнили в собеседники.