В Ишиме определили, куда пристроить авто из зона затопления

В Ишиме определили, куда пристроить авто из зоны затопления
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Транспорт из затопленных районов будут перегонять на охраняемую стоянку Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишиме определили стоянку, куда будут эвакуировать автомобили из зон затопления. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«На время паводка ишимцы могут перегнать личные автомобили на спецстоянку. Она организована на территории МУП „Спецавтохозяйство“, которое находится в Ишиме по адресу ул. Казанская, 44», — указано в сообщении.

Губернатор Александр Моор поручил найти стоянку для эвакуированных автомобилей во время своего визита в Ишим. Глава региона пообщался с местными жителями и ответил на вопросы о паводке, который угрожает городу.

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В Ишиме определили стоянку, куда будут эвакуировать автомобили из зон затопления. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «На время паводка ишимцы могут перегнать личные автомобили на спецстоянку. Она организована на территории МУП „Спецавтохозяйство“, которое находится в Ишиме по адресу ул. Казанская, 44», — указано в сообщении. Губернатор Александр Моор поручил найти стоянку для эвакуированных автомобилей во время своего визита в Ишим. Глава региона пообщался с местными жителями и ответил на вопросы о паводке, который угрожает городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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