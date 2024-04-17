В Ишиме определили, куда пристроить авто из зона затопления

Транспорт из затопленных районов будут перегонять на охраняемую стоянку
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишиме определили стоянку, куда будут эвакуировать автомобили из зон затопления. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«На время паводка ишимцы могут перегнать личные автомобили на спецстоянку. Она организована на территории МУП „Спецавтохозяйство“, которое находится в Ишиме по адресу ул. Казанская, 44», — указано в сообщении.
Губернатор Александр Моор поручил найти стоянку для эвакуированных автомобилей во время своего визита в Ишим. Глава региона пообщался с местными жителями и ответил на вопросы о паводке, который угрожает городу.
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