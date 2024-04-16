Из-за паводков для автомобилей тюменцев будут организованы стоянки

17 апреля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Адреса для стоянки авто будут опубликованы мэрией Ишима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Для личных автомобилей жителей Ишима будут определены адреса для стоянок, куда можно будет отогнать транспорт из-за риска затопления. Об этом сообщил глава региона Александр Моор по итогам встречи с тюменцами. «Почти полтора часа разговаривали с жителями города Ишима. Был вопрос про стоянки, куда на время паводка перегнать свои личные автомобили. В ближайшее время определим адреса, городская администрация их опубликует», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что несмотря на то, входит ли дом на сегодня в зону подтопления или нет — нужно перестраховаться и эвакуироваться. Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для личных автомобилей жителей Ишима будут определены адреса для стоянок, куда можно будет отогнать транспорт из-за риска затопления. Об этом сообщил глава региона Александр Моор по итогам встречи с тюменцами. «Почти полтора часа разговаривали с жителями города Ишима. Был вопрос про стоянки, куда на время паводка перегнать свои личные автомобили. В ближайшее время определим адреса, городская администрация их опубликует», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что несмотря на то, входит ли дом на сегодня в зону подтопления или нет — нужно перестраховаться и эвакуироваться. Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды.