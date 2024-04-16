16 апреля 2024

Из-за паводков для автомобилей тюменцев будут организованы стоянки

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Адреса для стоянки авто будут опубликованы мэрией Ишима Фото:
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Для личных автомобилей жителей Ишима будут определены адреса для стоянок, куда можно будет отогнать транспорт из-за риска затопления. Об этом сообщил глава региона Александр Моор по итогам встречи с тюменцами.

«Почти полтора часа разговаривали с жителями города Ишима. Был вопрос про стоянки, куда на время паводка перегнать свои личные автомобили. В ближайшее время определим адреса, городская администрация их опубликует», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что несмотря на то, входит ли дом на сегодня в зону подтопления или нет — нужно перестраховаться и эвакуироваться.

Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды.

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Для личных автомобилей жителей Ишима будут определены адреса для стоянок, куда можно будет отогнать транспорт из-за риска затопления. Об этом сообщил глава региона Александр Моор по итогам встречи с тюменцами. «Почти полтора часа разговаривали с жителями города Ишима. Был вопрос про стоянки, куда на время паводка перегнать свои личные автомобили. В ближайшее время определим адреса, городская администрация их опубликует», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что несмотря на то, входит ли дом на сегодня в зону подтопления или нет — нужно перестраховаться и эвакуироваться. Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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