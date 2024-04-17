Нефтяники «Сургутнефтегаза» боятся нападения медведей из-за отсутствия защиты на месторождениях

Нефтяников «Сургутнефтегаза» беспокоят следы медведей на месторождении

17 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

На нефтяном месторождении в ХМАО заметили следы проснувшегося медведя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники «Сургутнефтегаза», которые работают на Федоровском нефтегазоконденсатном месторождении в ХМАО, беспокоятся из-за появления следов проснувшихся медведей в лесу, где расположены нефтяные скважины. Нефтяники рассказали корреспонденту URA.RU, что на производственных объектах нет заграждений, поэтому работники беззащитны перед дикими зверями. «Медведи в лесу проснулись, мы видели их следы на месторождении. Ограждений вокруг объектов нет, в ночь работать страшно: в любой момент зверь может выйти навстречу, и как тогда спасаться?!», — пожаловался URA.RU нефтяник. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили, что специальные службы следят за появлением опасных животных и при необходимости их отлавливают. «В целях обеспечения безопасности работников в структурных подразделениях ПАО „Сургутнефтегаз“ на месторождениях действуют правила, запрещающие работникам покидать места производства работ на кустах скважин, площадочных объектах. Запрещено заходить в лес, собирать дикоросы, ловить рыбу. К тому же это обусловлено требованиями экологии. Персонал к месту межсменного отдыха перевозится организовано автотранспортом. Уполномоченные на то организации выполняют отлов диких животных, которые доставляют работникам проблемы вблизи жилья», — подчеркнули в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе специалисты искали медведя-шатуна, о котором сообщали в соцсетях жители. Следы его пребывания не обнаружили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники «Сургутнефтегаза», которые работают на Федоровском нефтегазоконденсатном месторождении в ХМАО, беспокоятся из-за появления следов проснувшихся медведей в лесу, где расположены нефтяные скважины. Нефтяники рассказали корреспонденту URA.RU, что на производственных объектах нет заграждений, поэтому работники беззащитны перед дикими зверями. «Медведи в лесу проснулись, мы видели их следы на месторождении. Ограждений вокруг объектов нет, в ночь работать страшно: в любой момент зверь может выйти навстречу, и как тогда спасаться?!», — пожаловался URA.RU нефтяник. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили, что специальные службы следят за появлением опасных животных и при необходимости их отлавливают. «В целях обеспечения безопасности работников в структурных подразделениях ПАО „Сургутнефтегаз“ на месторождениях действуют правила, запрещающие работникам покидать места производства работ на кустах скважин, площадочных объектах. Запрещено заходить в лес, собирать дикоросы, ловить рыбу. К тому же это обусловлено требованиями экологии. Персонал к месту межсменного отдыха перевозится организовано автотранспортом. Уполномоченные на то организации выполняют отлов диких животных, которые доставляют работникам проблемы вблизи жилья», — подчеркнули в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе специалисты искали медведя-шатуна, о котором сообщали в соцсетях жители. Следы его пребывания не обнаружили.