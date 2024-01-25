В ХМАО не смогли найти медведя-шатуна, напугавшего жителей

26 января 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

В ХМАО не нашли следы медведя, напугавшего жителей деревни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском районе специалисты не смогли обнаружить медведя-шатуна, о котором сообщали в соцсетях жители. Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента недропользования и природных ресурсов правительства ХМАО. «Специалисты досугового центра „Имитуй“ провели обследование на территории охотничьих угодий Ханты-Мансийского района (в районе зимник Кышик — Ханты-Мансийск, 20-30 км от окружной столицы). В результате обследования медведь и следы его пребывания не обнаружены», — указано в публикации. В департаменте отметили, что угрозы на момент проведения поисков угроза здоровью жителей района не установлена. Для оперативного реагирования на выход диких животных депнедра рекомендует сообщать по телефону 112 свои персональные данные, а также время и координаты места, где видели дикое животное.

В Ханты-Мансийском районе специалисты не смогли обнаружить медведя-шатуна, о котором сообщали в соцсетях жители. Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента недропользования и природных ресурсов правительства ХМАО. «Специалисты досугового центра „Имитуй“ провели обследование на территории охотничьих угодий Ханты-Мансийского района (в районе зимник Кышик — Ханты-Мансийск, 20-30 км от окружной столицы). В результате обследования медведь и следы его пребывания не обнаружены», — указано в публикации. В департаменте отметили, что угрозы на момент проведения поисков угроза здоровью жителей района не установлена. Для оперативного реагирования на выход диких животных депнедра рекомендует сообщать по телефону 112 свои персональные данные, а также время и координаты места, где видели дикое животное.