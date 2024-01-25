25 января 2024

В ХМАО не смогли найти медведя-шатуна, напугавшего жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, гималайский медведь
В ХМАО не нашли следы медведя, напугавшего жителей деревни Фото:

В Ханты-Мансийском районе специалисты не смогли обнаружить медведя-шатуна, о котором сообщали в соцсетях жители. Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента недропользования и природных ресурсов правительства ХМАО.

«Специалисты досугового центра „Имитуй“ провели обследование на территории охотничьих угодий Ханты-Мансийского района (в районе зимник Кышик — Ханты-Мансийск, 20-30 км от окружной столицы). В результате обследования медведь и следы его пребывания не обнаружены», — указано в публикации.

В департаменте отметили, что угрозы на момент проведения поисков угроза здоровью жителей района не установлена. Для оперативного реагирования на выход диких животных депнедра рекомендует сообщать по телефону 112 свои персональные данные, а также время и координаты места, где видели дикое животное.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском районе специалисты не смогли обнаружить медведя-шатуна, о котором сообщали в соцсетях жители. Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента недропользования и природных ресурсов правительства ХМАО. «Специалисты досугового центра „Имитуй“ провели обследование на территории охотничьих угодий Ханты-Мансийского района (в районе зимник Кышик — Ханты-Мансийск, 20-30 км от окружной столицы). В результате обследования медведь и следы его пребывания не обнаружены», — указано в публикации. В департаменте отметили, что угрозы на момент проведения поисков угроза здоровью жителей района не установлена. Для оперативного реагирования на выход диких животных депнедра рекомендует сообщать по телефону 112 свои персональные данные, а также время и координаты места, где видели дикое животное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...