В Пласте во время ночной стрельбы погиб местный житель

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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Мужчина в ходе конфликта открыл огонь из ружья Фото:

В Пласте (Челябинская область) в ночь на 17 апреля неадекват устроил стрельбу из карабина «Сайга». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате пострадало двое местных жителей, один из них скончался в медучреждении.

«Предварительно, между тремя мужчинами произошел конфликт. Тогда один из них схватился за ружье и открыл стрельбу. В результате двое других участников ситуации получили ранения, один из них — смертельные», — рассказал источник.

По данным URA.RU, стрелявшего оперативно задержали сотрудники полиции. Им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли карабин, из которого он ранее устроил стрельбу. Дело расследует региональный следком.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Пласте (Челябинская область) в ночь на 17 апреля неадекват устроил стрельбу из карабина «Сайга». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате пострадало двое местных жителей, один из них скончался в медучреждении. «Предварительно, между тремя мужчинами произошел конфликт. Тогда один из них схватился за ружье и открыл стрельбу. В результате двое других участников ситуации получили ранения, один из них — смертельные», — рассказал источник. По данным URA.RU, стрелявшего оперативно задержали сотрудники полиции. Им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли карабин, из которого он ранее устроил стрельбу. Дело расследует региональный следком. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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