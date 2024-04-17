В Пласте во время ночной стрельбы погиб местный житель

17 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мужчина в ходе конфликта открыл огонь из ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пласте (Челябинская область) в ночь на 17 апреля неадекват устроил стрельбу из карабина «Сайга». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате пострадало двое местных жителей, один из них скончался в медучреждении. «Предварительно, между тремя мужчинами произошел конфликт. Тогда один из них схватился за ружье и открыл стрельбу. В результате двое других участников ситуации получили ранения, один из них — смертельные», — рассказал источник. По данным URA.RU, стрелявшего оперативно задержали сотрудники полиции. Им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли карабин, из которого он ранее устроил стрельбу. Дело расследует региональный следком. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пласте (Челябинская область) в ночь на 17 апреля неадекват устроил стрельбу из карабина «Сайга». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате пострадало двое местных жителей, один из них скончался в медучреждении. «Предварительно, между тремя мужчинами произошел конфликт. Тогда один из них схватился за ружье и открыл стрельбу. В результате двое других участников ситуации получили ранения, один из них — смертельные», — рассказал источник. По данным URA.RU, стрелявшего оперативно задержали сотрудники полиции. Им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли карабин, из которого он ранее устроил стрельбу. Дело расследует региональный следком. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.